ईरान युद्ध खत्म कराने में भारत निभा सकता है अहम भूमिका, उमर अब्दुल्लाह ने PM मोदी से की अपील

CM Omar Abdullah On Iran War: पिछले एक महीने से इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है, जिससे दुनिया में गैस और तेल की कमी देखी जा रही है और इनके दाम बढ़े हैं. इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार (30 मार्च) को बयान दिया, जिसमें उन्होंने युद्ध खत्म करने की मांग की और उम्मीद जताई कि भारत तनाव कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है.

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि कई देशों के साथ प्रधानमंत्री के डिप्लोमैटिक रिश्ते शांति लाने में मदद कर सकते हैं. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि युद्ध जल्द खत्म हो, और इसमें प्रधानमंत्री जो भूमिका निभा सकते हैं, वह कोई और नहीं निभा सकता, क्योंकि उनके सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं. मुझे लगता है कि सीज़फ़ायर की घोषणा होनी चाहिए और युद्ध यहीं खत्म हो जाना चाहिए."

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला की यह टिप्पणी वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर बढ़ती ग्लोबल चिंताओं के बीच आई है, और दुनिया भर के नेता संयम और बातचीत की मांग कर रहे हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को बताया कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष समेत ज़रूरी इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करने के लिए दुनिया के नेताओं के साथ हाई-लेवल बातचीत की. जायसवाल ने कहा कि इन मुलाकातों के तहत, 28 मार्च को प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की.

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राष्ट्रीय राजधानी में एक इंटर-मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री अभी दुनिया भर के अलग-अलग देशों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं. इस सिलसिले में, 28 मार्च को प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की." इस बातचीत के दौरान, वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के बारे में विचारों का आदान-प्रदान हुआ. प्रधानमंत्री ने उस इलाके में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किए गए हमलों की निंदा की. दोनों नेताओं ने फ्री नेविगेशन और शिपिंग लेन को खुला और सुरक्षित रखने पर भी चर्चा की. "चर्चा में डिप्लोमैटिक सहयोग और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को मज़बूत करने के तरीकों पर भी बात हुई. दोनों नेताओं ने रीजनल सिक्योरिटी और एनर्जी स्टेबिलिटी पर सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत दोहराई.

MEA के प्रवक्ता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री अलग-अलग इंटरनेशनल चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के नेताओं से बातचीत करते रहते हैं, जिससे ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर बातचीत को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका पर ज़ोर दिया गया. यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब वेस्ट एशिया में एनर्जी एसेट्स पर हमलों और ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर संभावित असर को लेकर चिंता के साथ तनाव बढ़ गया है. एक अहम रीजनल प्लेयर, सऊदी अरब तक भारत की पहुँच, बातचीत को बढ़ावा देने, शांति को बढ़ावा देने और यह पक्का करने की स्ट्रैटेजी को दिखाती है कि इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए ज़रूरी शिपिंग लेन सुरक्षित रहें.