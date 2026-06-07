उन्होंने बीते शनिवार (6 जून) को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर के दाचीगाम में पार्टी की बैठक की, जिसमें जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने का मुख्य प्रस्ताव पास किया गया. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिला तो उनकी पार्टी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेगी और देश के लोगों को यह बताने के लिए मजबूर होगी कि जम्मू-कश्मीर से किया गया वादा पूरान नहीं किया गया.