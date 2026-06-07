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जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिला तो...डिप्टी CM ने की बड़ी मांग

Jammu Kashmir Deputy CM Statehood Demand: जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई है. उन्होंने कहा कि वादा पूरा नहीं होने पर उनकी पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 07, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:57 PM IST
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिला तो...डिप्टी CM ने की बड़ी मांग

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