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Jammu Kashmir Deputy CM Statehood Demand: जम्मू-कश्मीर के सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही हैं. इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे.
उन्होंने बीते शनिवार (6 जून) को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर के दाचीगाम में पार्टी की बैठक की, जिसमें जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने का मुख्य प्रस्ताव पास किया गया. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिला तो उनकी पार्टी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेगी और देश के लोगों को यह बताने के लिए मजबूर होगी कि जम्मू-कश्मीर से किया गया वादा पूरान नहीं किया गया.
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के लगभग दो साल बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी का इलाके में विकास और रोजगार की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ा है.
उन्होंने बताया कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं होने से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य के स्तर पर फंड नहीं मिल रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य में बेरोजगारी एक बड़ी चिंता बनी हुई है, विकास से जुड़े मुद्दे लंबित हैं और लोगों को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं के सिए झूझना पड़ रहा है.