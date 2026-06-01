Doda News: हुस्न के जाल में फंसाकर सेना तक पहुंचना चाहती थी ISI, पुलिस ने बिगाड़ा खेल

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक युवक को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक महिला एजेंट ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की. एजेंट ने पहले युवक से दोस्ती बढ़ाई और फिर भारतीय सेना की तैनाती और सैन्य ठिकानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हासिल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला एजेंट ने युवक से भारतीय सेना के ठिकानों की लोकेशन और सैन्य गतिविधियों की जानकारी मांगी थी. बदले में उसे दो लाख रुपये देने का लालच दिया गया.

इतना ही नहीं, उसे हर महीने वेतन देने की भी बात कही गई थी. एजेंट ने युवक को राजौरी जिले में सीमा के नजदीक अपना नेटवर्क तैयार करने और स्थानीय लोगों को जोड़ने का काम भी सौंपा था. लेकिन युवक ने सेना से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद महिला एजेंट और उससे जुड़े अन्य लोगों ने युवक को धमकियां देना शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि युवक की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई. साथ ही उसके परिवार को जान से मारने की चेतावनी भी दी गई.

पुलिस ने युवक को इस जाल से निकाला बाहर

मामला तब गंभीर हो गया जब युवक पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा. ISI से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल और संदिग्ध व्यक्तियों ने उससे संपर्क कर भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की. इसी बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इस गतिविधि की जानकारी मिल गई. डोडा पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप किया और युवक को इस जाल से बाहर निकाला. पुलिस की सतर्कता की वजह से न सिर्फ सेना की संवेदनशील जानकारी लीक होने से बच गई, बल्कि एक युवक को आतंकी नेटवर्क के प्रभाव में जाने से भी रोक लिया गया.

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युवक से हो रही है पूछताछ

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं. पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और महिला ISI एजेंट के नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में लगी हैं कि सोशल मीडिया के जरिए और कितने लोगों को निशाना बनाया गया हो सकता है.