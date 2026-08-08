/दुबई में नौकरी का सपना दिखाकर ठगी! जम्मू-कश्मीर में बड़ा वीजा फ्रॉड उजागर

इसके बाद संबंधित कानूनी धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ औपचारिक मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच एजेंसी अब धन के लेनदेन की पूरी कड़ी (मनी ट्रेल) की जांच करेगी, प्रत्येक आरोपी की भूमिका का पता लगाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास करेगी. ईओडब्ल्यू ने आम लोगों को विदेश में नौकरी या वीजा दिलाने का दावा करने वाले शख्सों और एजेंसियों से सावधानी बरतने की सलाह दी है. लोगों से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले संबंधित एजेंसी या शख्स की विश्वसनीयता की जांच अधिकृत सरकारी माध्यमों से कर लें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन पर सूचना दें.