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दुबई में नौकरी का सपना दिखाकर ठगी! जम्मू-कश्मीर में बड़ा वीजा फ्रॉड उजागर

Jammu Visa Fraud Case: जम्मू-कश्मीर में विदेश में नौकरी और वीजा दिलाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है. इल्जाम है कि लोगों से बड़ी रकम लेकर उन्हें रोजगार का झांसा दिया गया. जांच एजेंसियां अब मनी ट्रेल और मुल्जिमों की भूमिका की जांच कर रही हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 08, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:39 PM IST
दुबई में नौकरी का सपना दिखाकर ठगी! जम्मू-कश्मीर में बड़ा वीजा फ्रॉड उजागर
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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