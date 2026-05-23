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गुर्जर-बकरवाल समुदाय की मांग, जनगणना पोर्टल में हों अलग ST श्रेणियां

Jammu Kashmir News: गुर्जर बकरवाल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन पुंछ ने Census 2027 पोर्टल में ST1 और ST2 के लिए अलग विकल्प जोड़ने की मांग की है. एसोसिएशन का कहना है कि केवल “ST” विकल्प होने से लोगों को सही जानकारी भरने में परेशानी हो सकती है और भविष्य में दस्तावेज़ संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 23, 2026, 11:16 PM IST

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Jammu Kashmir News: गुर्जर बकरवाल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन पुंछ ने Census 2027 की प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं. एसोसिएशन का कहना है कि जनगणना पोर्टल में अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए केवल एक ही विकल्प दिया गया है, जबकि जम्मू-कश्मीर में ST1 और ST2 की अलग-अलग श्रेणियां मौजूद हैं.

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पोर्टल में केवल "ST" लिखे जाने से लोगों को सही श्रेणी भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने मांग की कि पोर्टल में स्पष्ट रूप से ST1 और ST2 के अलग-अलग कॉलम जोड़े जाएं, ताकि जनगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे.

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एसोसिएशन ने यह भी कहा कि यदि इस तकनीकी और प्रशासनिक कमी को समय रहते दूर नहीं किया गया तो भविष्य में कई लोगों को दस्तावेज़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. गुर्जर बकरवाल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन पुंछ ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि Census 2027 पोर्टल में जल्द आवश्यक संशोधन किए जाएं, ताकि समाज के सभी वर्गों को सही प्रतिनिधित्व मिल सके.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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