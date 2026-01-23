जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका वादी का नजारा

Jammu Kashmir Snowfall: जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी से पूरी घाटी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई है. बढ़ती ठंड के बावजूद खूबसूरत नज़ारों ने पर्यटकों को आकर्षित किया है, जिससे लोकप्रिय टूरिस्ट जगहों पर हलचल बढ़ गई है.
Jammu Kashmir News: कड़ाके की ठंड के बीच, उत्तर भारत का मौसम बदल गया है और बदले हुए मौसम का असर दिल्ली से लेकर जम्मू-कश्मीर तक देखा जा रहा है. जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में सुबह से भारी बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी से स्थानीय लोगों में भी उम्मीद जगी है, क्योंकि इससे इलाके में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती है.
जम्मू-कश्मीर के पूंछ में 6 साल बाद भारी बर्फबारी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि 6 साल बाद हुई बर्फबारी ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है. एक स्थानीय महिला ने बताया, "मैं जम्मू की रहने वाली हूं। मेरी शादी को कई साल हो गए हैं. यह पहली बार है जब मैंने यहां लाइव बर्फबारी देखी है. हम आज इसका खूब मजा ले रहे हैं."
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में भी सुबह से भारी बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी का मजा लेने के लिए देश के कोने-कोने से पर्यटक भी आ रहे हैं. पुणे से आए एक पर्यटक ने बताया कि यह पहलगाम की उनकी पहली यात्रा है और उन्हें पहली बार इतनी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है. बहुत मजा आ रहा है. हम सब बर्फ के गोले बनाकर एक-दूसरे पर फेंक रहे हैं.
मुंबई से कश्मीर आईं महिलाओं के एक ग्रुप ने कहा, "हम कई दिनों से कश्मीर में घूम रहे हैं, लेकिन हमने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा. हमें आज फ्लाइट से जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गई. अगर फ्लाइट कैंसिल नहीं होती, तो हमें आज बर्फबारी देखने का मौका नहीं मिलता. कश्मीर पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है और यह सच में स्वर्ग है."
जम्मू-कश्मीर के बारामूला में भी भारी बर्फबारी हो रही है. एक स्थानीय निवासी का कहना है कि वे लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार आज यह हो गई. बर्फबारी के कारण बिजली नहीं है, लेकिन फिर भी बदले हुए मौसम से सभी खुश हैं. हमारी रोजी-रोटी बर्फबारी और पर्यटकों के आने पर निर्भर करती है. ऐसा लग रहा है कि आज कश्मीर स्वर्ग बन गया है.
गौरतलब है कि श्रीनगर, बारामूला, रियासी, गुलमर्ग और पूंछ में सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी का अनुभव करने आए पर्यटकों के लिए यह दिन यादगार रहा. पर्यटक बर्फबारी का मजा लेते दिखे.
इनपुट-आईएएनएस