/जम्मू-कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बड़ा बदलाव, नए चेहरों को मिली अहम जिम्मेदारी

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Jammu Kashmir News: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू-कश्मीर ने एक व्यापक संगठनात्मक पुनर्गठन की घोषणा की है, जिसमें कई नए चेहरों को अहम पदों पर लाया गया है और केंद्रीय, प्रांतीय, क्षेत्रीय, विभागीय और जिला स्तरों पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. यह फैसला जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती, मुफ्ती नसीर-उल-इस्लाम फारूकी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान लिया गया.
नए घोषित संगठनात्मक ढांचे में प्रोफेसर मोहम्मद तोयब कामिली मुख्य संरक्षक के रूप में शामिल हैं, जबकि ग्रैंड मुफ्ती मुफ्ती नसीर-उल-इस्लाम फारूकी बोर्ड के प्रमुख होंगे. सैयद मोहम्मद असलम अंद्राबी को उपाध्यक्ष, प्रोफेसर मोहम्मद यासीन किरमानी को महासचिव, पीरज़ादा मोहम्मद अमीन को सचिव और मौलाना मोहम्मद नूरानी नकाशबंदी को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है. ग्रैंड मुफ्ती के सलाहकार और राजनीतिक मामलों के प्रमुख, इंजी. मीटिंग में दानिश रेशी के साथ दूसरे ऑफिस के लोग भी शामिल हुए. रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हुए, बोर्ड के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इसका मकसद ऑर्गनाइजेशन को मजबूत करना और इसे पूरे जम्मू-कश्मीर में ज्यादा असरदार, कोऑर्डिनेटेड और रिप्रेजेंटेटिव बनाना है.
यह रीस्ट्रक्चरिंग ऐसे समय में हो रही है जब मुस्लिम धार्मिक स्कॉलर, मुफ्ती और उलेमा अपने पब्लिक स्टेटमेंट, मजहबी जिम्मेदारियों और बड़े पब्लिक सरोकार के मुद्दों को सुलझाने में अपनी भूमिका को लेकर कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. बोर्ड ने कहा कि वह शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ, धार्मिक और सामाजिक मामलों से जुड़े मामलों पर काम करना जारी रखेगा, साथ ही कम्युनिटी से जुड़े मुद्दों को उठाएगा और पूरे जम्मू-कश्मीर में अपनी ऑर्गनाइजेशनल मौजूदगी को मजबूत करेगा. अहम पदों पर नए चेहरों के आने को बोर्ड को एक बड़ा और ज्यादा ऑर्गनाइज्ड स्ट्रक्चर देने और मजहबी, सामाजिक और पब्लिक मुद्दों पर इसके जुड़ाव को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.