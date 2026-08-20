/जम्मू-कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बड़ा बदलाव, नए चेहरों को मिली अहम जिम्मेदारी

यह रीस्ट्रक्चरिंग ऐसे समय में हो रही है जब मुस्लिम धार्मिक स्कॉलर, मुफ्ती और उलेमा अपने पब्लिक स्टेटमेंट, मजहबी जिम्मेदारियों और बड़े पब्लिक सरोकार के मुद्दों को सुलझाने में अपनी भूमिका को लेकर कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. बोर्ड ने कहा कि वह शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ, धार्मिक और सामाजिक मामलों से जुड़े मामलों पर काम करना जारी रखेगा, साथ ही कम्युनिटी से जुड़े मुद्दों को उठाएगा और पूरे जम्मू-कश्मीर में अपनी ऑर्गनाइजेशनल मौजूदगी को मजबूत करेगा. अहम पदों पर नए चेहरों के आने को बोर्ड को एक बड़ा और ज्यादा ऑर्गनाइज्ड स्ट्रक्चर देने और मजहबी, सामाजिक और पब्लिक मुद्दों पर इसके जुड़ाव को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.