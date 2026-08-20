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जम्मू-कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बड़ा बदलाव, नए चेहरों को मिली अहम जिम्मेदारी

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संगठन का व्यापक पुनर्गठन किया है. कई नए चेहरों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. बोर्ड का कहना है कि इस बदलाव का मकसद तंजीम को मजबूत और बेहतर समन्वित बनाना है. साथ ही शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ और समुदाय से जुड़े मुद्दों पर काम बढ़ाया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 20, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:10 PM IST
जम्मू-कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बड़ा बदलाव, नए चेहरों को मिली अहम जिम्मेदारी
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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