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पहलगाम हमले की बरसी से पहले कश्मीर लौटे पर्यटक; सुरक्षा बलों पर है सैलानियों का भरोसा

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वर्षी में सिर्फ दो दिन बचे हैं. इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों ने मीडिया से बात की और बताया कि वे कश्मीर में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा  बलों पर पूरा भरोसा है. इसके साथ ही पर्यटकों ने स्थानीय लोगों की तारीफ की और कहा कि यहां के लोग बहुच अच्चे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 20, 2026, 04:53 PM IST

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पहलगाम हमले की बरसी से पहले कश्मीर लौटे पर्यटक; सुरक्षा बलों पर है सैलानियों का भरोसा

Jammu Kashmir News: 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी. इस हमले के बाद पर्यटकों में दहश्त का माहौल था. लेकिन कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद कश्मीर में दोबारा से पर्यटक आने लगे हैं. पहलगाम आतंकी हमले की पहली वर्षी में सिर्फ दो दिन बचे हैं, ऐसे में कश्मीर में घूमने आए पर्यटकों ने बताया कि उन्हें किसी भी हमले का भय नहीं लग रहा है. देश भर से पर्यटक कश्मीर घाटी में आने लगे हैं, जिससे इस क्षेत्र की स्थिरता पर उनका नया भरोसा ज़ाहिर होता है.

आज सोमवार (20 अप्रैल) को ANI से बात करते हुए विशाल नाम के एक पर्यटक ने कहा, "मेरे पिता पहले यहाँ रहते थे और उन्होंने ही हमें श्रीनगर घूमने का सुझाव दिया था. यह जगह सचमुच सुरक्षित है; पहले यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, लेकिन हम किसी जगह को सिर्फ़ उस एक घटना के आधार पर नहीं आँक सकते. मुझे यहाँ बहुत सुरक्षित महसूस हुआ, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं."

एक अन्य पर्यटक ने ANI से बात करते हुए कहा, "हमें यहाँ आकर सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है. यह शहर साफ़-सुथरा है, और यहाँ का माहौल भी काफ़ी शांत है। अब यहाँ किसी तरह का कोई डर नहीं है; हमें भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस पर पूरा भरोसा है." इस बीच, पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम के उस भयानक आतंकी हमले के बाद, अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मज़बूत करने और अवाम का भरोसा फिर से जीतने के लिए इस क्षेत्र में एक QR कोड-आधारित स्कैनिंग सिस्टम शुरू की है.

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यह डिजिटल पहल पर्यटकों, सेवा देने वालों और स्थानीय व्यवसायों के रीयल-टाइम वेरिफिकेशन को संभव बनाती है, जिससे बेहतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है. दैनिक कार्यों में तकनीक को शामिल करके, यह सिस्टम अधिकारियों को एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने, किसी भी तरह की अनधिकृत गतिविधियों को रोकने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में मदद करती है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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