/Jammu Kashmir में JeI पर बड़ा एक्शन, सोपोर में 26 ठिकानों पर एक साथ पहुंची पुलिस

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Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के खिलाफ रविवार को सोपोर में 26 जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई UAPA के तहत की गई. अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी अभियान सबूत इकट्ठा करने और प्रतिबंधित JeI नेटवर्क के भीतर संबंधों का पता लगाने के मकसद से की जा रही जांच का हिस्सा हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने UAPA के तहत जमात-ए-इस्लामी को एक गैर-कानूनी संगठन घोषित किया था. अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इस समूह पर प्रतिबंध लगाया गया था. यह कार्रवाई 2019 के पुलवामा हमले के बाद की गई थी. फरवरी 2024 में MHA ने इस प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया. अधिकारी संगठन पर प्रतिबंध जारी रखने के कारणों के तौर पर राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरों के साथ-साथ अलगाववाद को बढ़ावा देने का हवाला देते हैं.
जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर का गठन 1950 के दशक में सैयद अबुल आला मौदूदी की इस्लामी शिक्षाओं से प्रभावित होकर एक अलग शाखा के रूप में किया गया था. स्कूलों और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का एक बड़ा नेटवर्क चलाने के साथ-साथ, जमात-ए-इस्लामी ने कट्टर धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा दिया. यह संगठन कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानता है. जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख नेताओं में मौलाना सादुद्दीन ताराबली शामिल थे, जिन्होंने 1953 में संगठन की स्थापना की थी और 1985 तक इसके प्रमुख रहे.
यह समूह 1990 के दशक में अलगाववादी हिंसा शुरू होने तक जम्मू-कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया में शामिल रहा. समूह के सबसे प्रमुख और विवादास्पद नेताओं में से एक सैयद अली शाह गिलानी थे. अलगाववादी हिंसा शुरू होने से पहले, गिलानी ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए आठ बार चुनाव लड़ा. वे तीन बार जीते और पांच बार हारे. वे जमात-ए-इस्लामी के भीतर एक कट्टरपंथी नेता थे. बाद में वे मुख्यधारा की जमात से अलग हो गए और तहरीक-ए-हुर्रियत का गठन किया. उन्होंने 2021 में अपनी मृत्यु तक पाकिस्तान के प्रति मजबूत समर्थन का रुख बनाए रखा. जमात-ए-इस्लामी में विभाजन के बाद 'जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट' नाम का एक गुट बना. कई पूर्व कार्यकर्ताओं ने घोषणा की कि वे देश के संवैधानिक दायरे में रहकर काम करेंगे.