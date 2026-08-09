/Jammu Kashmir में JeI पर बड़ा एक्शन, सोपोर में 26 ठिकानों पर एक साथ पहुंची पुलिस

यह समूह 1990 के दशक में अलगाववादी हिंसा शुरू होने तक जम्मू-कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया में शामिल रहा. समूह के सबसे प्रमुख और विवादास्पद नेताओं में से एक सैयद अली शाह गिलानी थे. अलगाववादी हिंसा शुरू होने से पहले, गिलानी ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए आठ बार चुनाव लड़ा. वे तीन बार जीते और पांच बार हारे. वे जमात-ए-इस्लामी के भीतर एक कट्टरपंथी नेता थे. बाद में वे मुख्यधारा की जमात से अलग हो गए और तहरीक-ए-हुर्रियत का गठन किया. उन्होंने 2021 में अपनी मृत्यु तक पाकिस्तान के प्रति मजबूत समर्थन का रुख बनाए रखा. जमात-ए-इस्लामी में विभाजन के बाद 'जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट' नाम का एक गुट बना. कई पूर्व कार्यकर्ताओं ने घोषणा की कि वे देश के संवैधानिक दायरे में रहकर काम करेंगे.