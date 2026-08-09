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Jammu Kashmir में JeI पर बड़ा एक्शन, सोपोर में 26 ठिकानों पर एक साथ पहुंची पुलिस

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी गतिविधियों की जांच के तहत सोपोर में प्रतिबंधित संगठन 'जमात-ए-इस्लामी' से जुड़ी 26 जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया. UAPA के तहत की गई इस कार्रवाई का मकसद सबूत इकट्ठा करना और संगठन के नेटवर्क से जुड़े संबंधों की जांच करना है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 09, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:31 PM IST
Jammu Kashmir में JeI पर बड़ा एक्शन, सोपोर में 26 ठिकानों पर एक साथ पहुंची पुलिस

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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