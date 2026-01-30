जम्मू-कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो पहले पढ़ लें मौसम विभाग की चेतावनी! 10 जिलों में अलर्ट

Advertisement
Jammu Kashmir Snowfall: जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी है और मौसम विभाग ने 1 फरवरी से बारिश और बर्फबारी के एक और दौर की चेतावनी दी है. उधमपुर सहित 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि यात्रा करने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देख लें.

Last Updated: Jan 30, 2026, 01:00 PM IST

Jammu Kashmir Snowfall: जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी है. इस बीच मौसम विभाग ने जल्द ही भारी बर्फबारी के एक और दौर की चेतावनी दी है. 1 फरवरी से बारिश और बर्फबारी को देखते हुए उधमपुर सहित 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में माइनस 9 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में माइनस 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान एक महीने से ज़्यादा समय बाद फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर दर्ज किया गया.

जम्मू शहर में भी मौसम में सुधार हुआ है. गुरुवार को जम्मू में न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री, कटरा शहर में 8.4 डिग्री, बटोटे में 3.2 डिग्री, बनिहाल में 1.1 डिग्री और भद्रवाह में माइनस 1 डिग्री सेल्सियस था. जम्मू और कश्मीर में ज़्यादातर बर्फबारी 40 दिनों की अवधि में होती है और इस अवधि के आखिरी सप्ताह को छोड़कर, घाटी में ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई है. पीने के पानी, सिंचाई आदि के लिए पानी की सभी जरूरतें इन 40 दिनों के दौरान ऊपरी इलाकों में बारहमासी जल भंडारों में जमा बर्फ की मात्रा पर निर्भर करती हैं, लेकिन घाटी में हाल की बर्फबारी से पहले, ज़्यादातर नदियां, नाले और अन्य जल स्रोत अपने सबसे निचले स्तर पर बह रहे थे.

मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर में एक और पश्चिमी विक्षोभ की भविष्यवाणी की है, जिससे 1 फरवरी को कुछ बारिश और बर्फबारी होगी. किसानों को 2 फरवरी तक खेती की गतिविधियां बंद करने की सलाह दी गई है, जबकि यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क करने की सलाह दी गई है. बर्फ से ढके इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले 75 घंटों तक बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलने की चेतावनी दी गई है.

पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में बारिश और बर्फबारी लाता है. इन क्षेत्रों में, रबी की फसल की संभावनाएं पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधि पर निर्भर करती हैं. मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारियों ने एक सलाह जारी की है जिसमें यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रैफिक विभागों से सड़कों और राजमार्गों की स्थिति की पुष्टि करने का आग्रह किया गया है. किसानों को खेती की गतिविधियां रोकने की सलाह दी गई है, जबकि आम जनता को बर्फ से ढके और हिमस्खलन वाले ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जाने से बचने की चेतावनी दी गई है.

इनपुट -IANS

