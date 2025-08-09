Jammu Kashmir सांसद इंजीनियर रशीद के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन, तिहाड़ जेल से रिहाई की मांग

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शनिवार को अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी के सदर सांसद इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. सांसद इंजीनियर रशीद फिलहाल नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. हालांकि कोर्ट की ओर से बीच-बीच में सदन के सत्र में शामिल होने की इजाजत दी जाती है.

इस प्रदर्शन के दौरान अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर उठा रखे थे, जिन पर इंजीनियर राशिद की रिहाई के समर्थन में स्लोगन लिखी हुई थी. प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ इंजीनियर राशिद ही नहीं, बल्कि बाकी राजनीतिक बंदियों को भी रिहा करने की अपील की है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सांसद इंजीनियर रशीद को आतंकवादी फंडिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह पिछले 7 साल से जेल में हैं. अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह हिरासत लंबी और अनुचित है, जिस पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है.

इस प्रदर्शन में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें इश्तियाक कादरी, नज़ीर अहमद खान, शेख खुर्शीद और फिरदौस बाबा मौजूद थ. इन नेताओं प्रदर्शन के दौरान सरकार पर निशाना साधा. AIP के विधायक शेख खुर्शीद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज इंजीनियर रशीद को जेल में 7 साल पूरे हो गए हैं. विधायक शेख खुर्शीद ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे एकजुट होकर भारत की अलग-अलग जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए आवाज उठाएं.

विधायक खुर्शीद का कहना है कि यह सिर्फ इंजीनियर रशीद का मामला नहीं है, बल्कि कई ऐसे राजनीतिक बंदी हैं जो सालों से जेल में कैद हैं और उनके मामलों पर कोई खास सुनवाई नहीं हो रही. उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सभी दल राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे को उठाएं और सरकार से उन कैदियों की रिहाई की मांग करें.