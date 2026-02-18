Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3113601
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंJammu Kashmir को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा? केंद्र मंत्री का बड़ा संकेत

Jammu Kashmir को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा? केंद्र मंत्री का बड़ा संकेत

Arjun Ram Meghwal on Jammu Kashmir Statehood: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संकेत दिया है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर जल्द ही फैसला हो सकता है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उम्मीद जताई है कि लंबे इंतजार के बाद अब कोई पॉजिटिव फैसला आएगा.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:06 AM IST

Trending Photos

Jammu Kashmir को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा? केंद्र मंत्री का बड़ा संकेत

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा 2019 में खत्म कर दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया. तब से जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ी है, ताकि इसका पूरा राज्य का दर्जा वापस मिल सके. हालांकि, अभी तक पूरा राज्य का दर्जा नहीं मिला है. इस बीच, पूरे राज्य का दर्जा मिलने की संभावना को लेकर अहम संकेत मिले हैं.

केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कहा कि इस मामले पर जल्द ही फैसला आ सकता है. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब घाटी में राजनीतिक दल लंबे समय से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं.  कानून मंत्रालय द्वारा आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम में शामिल हुए मेघवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए इस मुद्दे को बेहद संवेदनशील बताया. उन्होंने कहा कि चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि जम्मू-कश्मीर अपने अधिकार वापस पाएगा, इसलिए ऐसा जरूर होगा. इसे एक प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इस बारे में जल्द ही फैसला सुनने को मिल सकता है.

जम्मू-कश्मीर के सीएम क्यों है निराश
जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस मुद्दे पर बात की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता, लोग संतुष्ट नहीं होंगे. उन्होंने यह भी माना कि इस प्रोसेस में उम्मीद से ज़्यादा समय लगा है. केंद्रीय मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोग लंबे समय से "अच्छी खबर" का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें बहुत देर नहीं होगी. उन्होंने कहा कि यह उम्मीद डेढ़ साल से बनी हुई है और सरकार को जल्द ही कोई फैसला लेना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था. इसके साथ ही उस समय के राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था. साथ ही, केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया था कि हालात सामान्य होने पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा. हालांकि, इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

jammu kashmir newsjammu kashmir statehoodArjun Ram Meghwal

Trending news

Maharashtra news
Maharashtra: कब्रिस्तान में रीलबाजी दो लड़कों को पड़ी भारी, अब जेल में कटेगी रात
jammu kashmir news
Jammu Kashmir को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा? केंद्र मंत्री का बड़ा संकेत
Meerut News
मेरठ में पुलिस ने ताज मोहम्मद का क्यों किया हाफ एनकाउंटर, जानें पूरा मामला
iran news
क्या मिडिल ईस्ट युद्ध की दहलीज पर? अमेरिका की घेराबंदी से बढ़ा तनाव
chhattisgarh news
बिरनपुर: रहीम और ईदुल को नहीं मिला इंसाफ; हत्या केस के सभी 17 आरोपी बरी
Andhra pradesh news
बीवी-बच्चे के गुजारा भत्ते पर HC का ऐतिहासिक फैसला, कहा- 'ये खैरात नहीं, अधिकार है'
UP News
कानून के रखवालों ने तोड़ी मर्यादा; धर्मांतरण के आरोपी जफर की वकीलों ने जलाया चैंबर!
Rajasthan news
पप्पू यादव की अजमेर दरगाह में हाजिरी, PM मोदी-CM योगी के सद्बुद्धि की मांगी दुआ!
Delhi news
बांग्लादेश कैबिनेट में तीन हिंदू मंत्री; निताई रॉय को बनाया संसद का स्पीकर
Ramadan 2026
सऊदी में चांद का दीदार होते ही रमजान का आगाज, भारत में 19 फरवरी को पहला रोज़ा