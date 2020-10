J&K में 25 हज़ार सरकारी ओहदों पर जल्द होगी भर्ती, LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर दी जानकारी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सरकारी महकमों में खाली पड़े 25 हज़ार ओहदों पर जल्द ही भर्ती होगी. जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिंहा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 50 हज़ार नौकरियां देने का वादा किया था. रियासती हुकूमत इस वादे को पूरा करने के लिए हर मुम्किन क़दम उठा रही है.

भर्ती का अमल शुरु हो चुका है

एलजी मनोज सिंहा ने बताया कि 25 हजार खाली पड़े ओहदों को भरने का लाहे अमल तैय्यार किया गया है. इनमे 10 हजार ओहदों के लिए पहले ही इशतेहार जारी कर उम्मीदवारों को दावत दी जा चुकी है. इसके आगे उन्‍होंने लिखा कि रियासत के मुख़तलिफ़ हिस्सों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस में जल्द ही भर्ती रैलियों के इनेक़ाद की जानकारी भी दी है.

A Comprehensive Plan is in offing for filling up of 25,000 vacancies with 10,000 posts already advertised.The UT Government is also working on fulfilling the assurance of 50,000 jobs given by the Hon’ble Prime Minister @narendramodi

