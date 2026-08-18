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सरहद पार बैठे आतंकी हैंडलर की बढ़ीं मुश्किलें, NIA कोर्ट का बड़ा एक्शन

Jammu Kashmir News: जम्मू की एनआईए अदालत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी हैंडलर मोहम्मद याकूब उर्फ अबू सुमामा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. जांच में उसका नाम कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिश से जुड़ा सामने आया. एनआईए के मुताबिक, वह फरार है और उसके खिलाफ आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 18, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:37 PM IST
सरहद पार बैठे आतंकी हैंडलर की बढ़ीं मुश्किलें, NIA कोर्ट का बड़ा एक्शन

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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