Janta curfew: कोरोना के खिलाफ जंग जारी, कुछ ऐसा है मुल्क का नज़ारा

नई दिल्ली: कोरोना वायरस अपना दायरा बढ़ाता ही जा रहा है और अब तक हिंदुस्तान में मरीज़ों की तादाद 315 पहुंच गई है. वहीं 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है. कोरोना वायरस से युद्ध के लिए आज जनता के लिए आज अवाम के ज़रिए जनता कर्फ्यू (अवामी कर्फ्यू) लगाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Naredra Modi) की अपील पर आज मुल्क की अवाम अपने-अपने घरों में बैठी है, सड़कें पूरी तरह से खाली हैं.

जनता कर्फ्यू के दौरान मुंबई में आज मोनोरेल सर्विस बंद है. इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में निजी और सरकारी बस सेवाएं बंद हैं. जनता कर्फयू को लेकर मुंबई पुलिस ने हॉलीवुड फिल्म "हैरी पोटर" का सीन जारी करते हुए मुंबईकरों से "जनता कर्फ्यू" पर अमल करने की अपील की है. पुलिस ने लोगों से कहा कि बीमारी के फैलने और उसके नुकसान से बचाव के लिए घरों में ही रहें. जनता कर्फ्यू का हिंदुस्तान के हस हिस्से में देखने को मिल रहा है और सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं और तमाम सर्विसेज़ बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं और कर्फ्यू की वजह आज लगभग 3700 ट्रेनें नहीं चल रहीं.

