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भारतीय मुसलमानों के तालीमी पस्ती का जिन्दा दस्तावेज़ है जौहर यूनिवर्सिटी

मुसलामानों के तालीमी बुहरान को लेकर अक्सर उनसे ही सवाल किया जाता है कि वो समाज के बाकी तबकों के मुकाबले इसमें पिछड़ क्यों जाते हैं? मुस्लिम स्कॉलर मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी बता रहे हैं कि कैसे मुसलमानों को अवसर के सामान मौके से महरूम किया जाता है. इसके पीछे की असल वजूहात क्या है, और कहाँ है?

Written ByAdvocate Mohammad Usman Azhari
Published: Jul 18, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:23 PM IST
भारतीय मुसलमानों के तालीमी पस्ती का जिन्दा दस्तावेज़ है जौहर यूनिवर्सिटी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Advocate Mohammad Usman Azhari

Advocate Mohammad Usman Azhari

एडवोकेट मोहम्मद उस्मान अजहरी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और टीवी पैनलिस्ट हैं. वह अक्सर राष्ट्रीय टेलीविजन और मीडिया डिबेट्स में सामाजिक और धार्मिक मामलों पर अपनी कानूनी और स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते हैं.

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