/भारतीय मुसलमानों के तालीमी पस्ती का जिन्दा दस्तावेज़ है जौहर यूनिवर्सिटी

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अगर यूपी की 20–22 फ़ीसदी आबादी को आप तरक़्क़ी की दौड़ से पीछे धकेल देंगे और फिर माइक लेकर पूछेंगे-“तुम आगे क्यों नहीं बढ़े?”, तो यह सवाल नहीं होगा, यह ज़ुल्म होगा. और अगर पूरे मुल्क की लगभग 14 फ़ीसदी मुस्लिम आबादी को तालीम, रोज़गार और इदारे बनाने के बराबर मौक़े नहीं मिलेंगे, तो 'विकसित भारत 2047' का नारा भी आधा-अधूरा ही रह जाएगा.
हर इलेक्शन, हर डिबेट में एक ही सवाल दोहराया जाता है-
“मुसलमान पढ़ते क्यों नहीं?”
“मुसलमान पिछड़े क्यों हैं?”
मगर क्या कभी यह भी पूछा गया कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए मैदान बराबर मिला भी या नहीं?
1. तालीम की तहरीक और उसकी कीमत
भारतीय मुसलमानों ने तालीम की अहमियत बहुत पहले समझ ली थी. सर सैयद अहमद ख़ान ने आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच की ज़रूरत को समझा और अलीगढ़ में एक तालीमी तहरीक खड़ी की. इसी तहरीक ने आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जन्म दिया.
जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी आज़ादी की लड़ाई, राष्ट्रनिर्माण और ग़ैर-तफ़रीक़ी तालीम के ख़्वाब से पैदा हुई. इन दोनों इदारों ने सिर्फ़ मुसलमानों को नहीं पढ़ाया, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई-हर समुदाय के छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर, जज, अफ़सर, वैज्ञानिक और शिक्षक बनने का मौक़ा दिया.
लेकिन आज सवाल यह है कि जब कोई मुस्लिम समाज अपने संसाधनों से ख़ुद कोई शैक्षणिक इदारा बनाने की कोशिश करता है, तो उसके सामने इतनी दीवारें क्यों खड़ी हो जाती हैं?
2. जब ख़ुद इदारा बनाओ तो क्या होता है?
आज देश में कम-से-कम चार ऐसे बड़े मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों के संस्थापक या प्रमुख किसी न किसी समय जेल जा चुके हैं या ज़मानत पर बाहर हैं-
मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर
द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, सहारनपुर
अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी, हरियाणा
USTM यूनिवर्सिटी, मेघालय
इसके अलावा एक दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें मुस्लिम लोगों ने स्कूल या कॉलेज बनाए और बाद में गिरफ्तारी, मुक़दमे, जांच या कानूनी कार्रवाई का सामना किया.
कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं होना चाहिए. अगर किसी ने अपराध किया है तो जांच हो, मुक़दमा चले और दोष सिद्ध होने पर सज़ा भी हो, लेकिन सवाल यह है कि किसी व्यक्ति पर लगे आरोपों की सज़ा उसके बनाए हुए शैक्षणिक संस्थान और उसमें पढ़ने वाले हजारों छात्रों को क्यों मिले?
रामपुर-मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी
250 एकड़ में बनी इस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मेसी, नर्सिंग, कृषि और दूसरे विषयों की पढ़ाई होती रही है. हजारों तलबा ने यहां अपना मुस्तक़बिल देखा.
यूनिवर्सिटी के संस्थापक आज़म ख़ान पर किताब चोरी से लेकर ज़मीन और दूसरे मामलों तक कई मुक़दमे चले और उन्हें जेल भी जाना पड़ा. अब प्रशासन की ओर से 40 में से 38 इमारतों के निर्माण को स्वीकृत नक्शे से जुड़ा विवाद बताते हुए कार्रवाई की बात सामने आई है.
मानते हैं-कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए. अगर नक्शे में खामी है तो तकनीकी ऑडिट हो, जुर्माना हो, सुधार का मौक़ा मिले और जहां कानून इजाज़त दे, वहां नियमितीकरण हो.
मगर सवाल यह है-
क्या एक पूरी यूनिवर्सिटी को मिटा देना ही इंसाफ़ है?
उन तलबा का क्या गुनाह है जिन्होंने फीस दी, परीक्षाएं पास कीं और अपना मुस्तक़बिल इस यूनिवर्सिटी से जोड़ा? किसी व्यक्ति पर मुक़दमा चलाइए-मगर उसके बनाए हुए इदारे और उसमें पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तक़बिल मत मिटाइए.
मेघालय-USTM यूनिवर्सिटी
महबूबुल हक़ ने नॉर्थ-ईस्ट में तालीम के कई इदारे खड़े किए. बाढ़ आई तो उनके ख़िलाफ़ “फ्लड जिहाद” जैसे आरोप लगाए गए. बाद में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों में जांच और कार्रवाई हुई.
भोपाल-आरिफ़ मसूद का स्कूल
एक स्कूल खड़ा किया गया और उस पर भी बुलडोज़र कार्रवाई का मामला सामने आया.
सवाल यह है कि अगर पैग़ाम यह जाए कि सरकार से इदारा मांगोगे तो फंड नहीं मिलेगा और ख़ुद बनाओगे तो मुक़दमे, जेल और बुल्डोज़र सामने होंगे-तो पिछड़े इलाक़ों में नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा?
अगर शिक्षा का इदारा बनाना तरक़्क़ी की निशानी है, तो उसे बनाने वाले को अपराधी की तरह क्यों देखा जाए?
3. सरकारी इदारे भी महफ़ूज़ नहीं
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान जामिया परिसर और लाइब्रेरी में हुई पुलिस कार्रवाई ने गंभीर सवाल खड़े किए. इल्म की जगह, किताबों की जगह और छात्रों की जगह अगर लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई का मैदान बन जाए, तो नौजवानों को क्या संदेश जाता है?
असहमति का जवाब संवाद होना चाहिए या लाठी?
जामिया ने इस मुल्क को अफ़सर, वैज्ञानिक, शिक्षक, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता दिए हैं. किसी यूनिवर्सिटी को शक की निगाह से देखने का नुकसान किसी एक समुदाय का नहीं, पूरे देश का होता है.
AMU—किशनगंज सेंटर, बिहार
मकसद था सीमांचल जैसे पिछड़े इलाके में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाना. मनमोहन सिंह सरकार के दौर में इसके लिए 136 करोड़ रुपये की मंज़ूरी की बात सामने आई थी, लेकिन फंडिंग की रफ़्तार और उपलब्धता को लेकर लंबे समय तक सवाल उठते रहे. जब फंड पूरा नहीं मिलेगा, इमारतें अधूरी रहेंगी, लैब नहीं बनेंगी और नए कोर्स नहीं खुलेंगे, तो फिर संस्थान के कमजोर प्रदर्शन का दोष किसे दिया जाएगा?
यह बिल्कुल ऐसा है जैसे पौधे को पानी न दिया जाए और फिर पूछा जाए-
“पेड़ बड़ा क्यों नहीं हुआ?”
4. जम्मू का मेडिकल कॉलेज और मेरिट का सवाल
श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में छात्रों ने NEET की मेरिट और निर्धारित प्रक्रिया के तहत दाख़िला लिया. इत्तेफ़ाक़ से मुस्लिम छात्रों की तादाद ज्यादा हो गई. इसके बाद संस्थान की मान्यता और संचालन से जुड़े सवाल सामने आए.
छात्रों का सवाल जायज़ था-
“अगर दाख़िला मेरिट से हुआ है, तो धर्म का चश्मा क्यों?”
किसी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों की संख्या अधिक हो जाना अपने आप में कोई प्रशासनिक कमी नहीं हो सकती. अगर संस्थान में नियामक कमियां थीं, तो उनकी जवाबदेही संस्थान की होनी चाहिए-छात्रों के धर्म की नहीं.
5. स्कॉलरशिप का सहारा भी कमज़ोर हो रहा है
मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप समाप्त की गई. अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी योजनाओं के स्वरूप और फंडिंग को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं.
दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, महंगी फीस, किताबों का बोझ और हॉस्टल की बढ़ती लागत गरीब परिवारों के सामने अलग चुनौती है. गरीब बाप दो बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करे और फिर उसी बच्चे से पूछा जाए-
“तुम पिछड़े क्यों हो?”
यह सवाल नहीं, व्यवस्था का विरोधाभास है
6. क्लासरूम में भी पहचान का इम्तिहान
कर्नाटक में हिजाब को लेकर छात्राओं के कक्षा और परीक्षा में प्रवेश पर विवाद हुआ. एक महिला शिक्षिका को सार्वजनिक रूप से हिजाब उतारने के लिए मजबूर किए जाने की घटना ने भी गंभीर सवाल खड़े किए.
तालीम का मकसद छात्राओं को डॉक्टर, इंजीनियर, अफ़सर और शिक्षक बनाना है या उनके लिबास और धार्मिक पहचान को सार्वजनिक बहस और अपमान का विषय बनाना?
जब एक लड़की यह सोचने लगे-
“स्कूल जाऊंगी तो बेइज़्ज़ती होगी”
—तो वह क्लास तक पहुंचेगी कैसे?
7. सबसे बड़ा सवाल—ख़ामोश कौन है?
जब जम्मू के मेडिकल छात्रों का मुस्तक़बिल दांव पर था, तब कितने ‘एजुकेशन एक्टिविस्ट’ बोले?
जब जामिया में छात्रों और लाइब्रेरी पर पुलिस कार्रवाई हुई, तब कितनों ने कहा-
“छात्र का भविष्य उसके धर्म से तय नहीं होना चाहिए.”
जब किशनगंज AMU सेंटर की फंडिंग और विस्तार पर सवाल उठे, तब कितने सांसद खड़े हुए?
और अब सवाल सीधा है-
जौहर यूनिवर्सिटी पर बुल्डोज़र की तलवार लटक रही है। क्या अब आप आवाज़ उठाएंगे?
कानून का राज ज़रूरी है. अगर निर्माण नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जांच हो, ऑडिट हो और कानून के मुताबिक़ कार्रवाई हो.
मगर कानून का मतलब सिर्फ़ बुल्डोज़र नहीं होता.
तकनीकी ऑडिट, जुर्माना, सुधार, नियमितीकरण और अन्य कानूनी रास्ते भी मौजूद होते हैं। किसी यूनिवर्सिटी को तोड़ना आख़िरी रास्ता होना चाहिए, पहला नहीं.
क्योंकि वहां सिर्फ़ ईंट और गारा नहीं होता-वहां हजारों तलबा का मुस्तक़बिल होता है.
ख़ात्मा—यह विरोधाभास है, नीति नहीं
एक तरफ़ छात्रवृत्तियों और योजनाओं का सहारा कमज़ोर करो.
दूसरी तरफ़ कोई निजी इदारा बनाए तो उस पर मुक़दमे और कार्रवाई करो.
तीसरी तरफ़ सरकारी संस्थानों के विस्तार और फंडिंग को रोक दो.
और चौथी तरफ़ सवाल पूछो-
“मुसलमान पढ़ते क्यों नहीं?”
यह नीति नहीं, विरोधाभास है.
उत्तर प्रदेश की 20–22 फ़ीसदी आबादी को तालीम और तरक़्क़ी की दौड़ से पीछे छोड़कर विकसित प्रदेश नहीं बनाया जा सकता. और पूरे भारत की लगभग 14 फ़ीसदी मुस्लिम आबादी को शिक्षा, रोज़गार और विकास की मुख्यधारा से दूर रखकर विकसित भारत का सपना भी पूरा नहीं होगा.
सरकार को चाहिए कि सरकारी स्कूलों को बचाए, शिक्षकों की कमी पूरी करे, फीस और शिक्षा का बोझ कम करे, छात्रवृत्तियां बढ़ाए और हर मज़हब के शैक्षणिक इदारों को बराबर का मैदान दे.
क्योंकि तालीम किसी मज़हब की जागीर नहीं होती.
तालीम मुल्क की तरक़्क़ी की ज़मानत होती है.
और आख़िरी लफ़्ज़—
सवाल यह नहीं कि आपने कल आवाज़ क्यों नहीं उठाई.
सवाल यह है कि आज जौहर यूनिवर्सिटी पर बुल्डोज़र खड़ा है-क्या आप आज आवाज़ उठाएंगे?
क्योंकि कल जब कोई पूछेगा-
“मुसलमान पिछड़े क्यों हैं?”
तो इस सवाल का जवाब सिर्फ़ मुसलमानों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को देना होगा.
लेखक:-
मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी,मुस्लिम स्कॉलर