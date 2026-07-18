/भारतीय मुसलमानों के तालीमी पस्ती का जिन्दा दस्तावेज़ है जौहर यूनिवर्सिटी

यूनिवर्सिटी के संस्थापक आज़म ख़ान पर किताब चोरी से लेकर ज़मीन और दूसरे मामलों तक कई मुक़दमे चले और उन्हें जेल भी जाना पड़ा. अब प्रशासन की ओर से 40 में से 38 इमारतों के निर्माण को स्वीकृत नक्शे से जुड़ा विवाद बताते हुए कार्रवाई की बात सामने आई है.

मानते हैं-कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए. अगर नक्शे में खामी है तो तकनीकी ऑडिट हो, जुर्माना हो, सुधार का मौक़ा मिले और जहां कानून इजाज़त दे, वहां नियमितीकरण हो.