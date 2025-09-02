मुसलमान मुझे काफिर कहते हैं और हिंदू पाकिस्तान भगाते हैं; किस बात पर छलका जावेद अख्तर का दर्द ?
मुसलमान मुझे काफिर कहते हैं और हिंदू पाकिस्तान भगाते हैं; किस बात पर छलका जावेद अख्तर का दर्द ?

Javed Akhtar reaction on Kolkata Urdu Academy Event Postpones: पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी में जावेद अख्तर को बुलाये जाने पर कुछ कट्टरपंथी तत्त्वों द्वारा विरोध किये जाने के बाद कार्यक्रम स्थगित होने पर जावेद अख्तर की प्रतिक्रिया सामने आयी है. उन्होंने कहा कि मुसलमान मुझे काफ़िर कहते हैं, हिंदू मुझे पाकिस्तान जाने को कहते हैं. मैं दोनों के निशाने पर रहता हूँ, लेकिन मैं सच को सच और झूठ को झूठ बोलता रहूँगा. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Sep 02, 2025, 03:45 PM IST

जावेद अख्तर: फाइल फोटो
जावेद अख्तर: फाइल फोटो

Javed Akhtar reaction on Kolkata Urdu Academy Event Postpones: मशहूर शायर और फिल्मकार जावेद अख्तर अक्सर कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं. उन्हें हिन्दू और मुस्लिम दोनों तरफ के कट्टरपंथी तत्व पसंद नहीं करते हैं, और अक्सर उनपर निशाना साधते हैं. इस बात से दुखी जावेद अख्तर ने कहा है कि मुसलमान मुझे काफ़िर कहते हैं और हिंदू मुझे पाकिस्तान जाने को कहते हैं. 

जावेद अख्तर की ये प्रतिक्रिया उस घटना के बाद आयी है जब हाल ही में कोलकाता के उर्दू अकादमी में उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किये जाने पर कुछ मुस्लिम तंजीमों ने सवाल उठाये थे और इसके दबाव में सरकार ने जावेद अख्तर का नाम पैनल से हटा लिया था और कार्यक्रम रद्द कर दिए थे. 
 

एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा. "उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों कट्टरपंथियों से लगातार नफरत मिलती है. उनमें से कुछ ने मुझे जिहादी कहा और कहा कि मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए. कुछ ने कहा कि मैं काफिर हूँ और मैं 100% दोजख में जाऊँगा और मुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए, मुझे मुस्लिम नाम रखने का अधिकार नहीं है." जावेद अख्तर ने कहा कि कट्टरपंथियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? 

जावेद अख्तर ने बोले. "हमारे समाज में, ज़हर उगलने वाले लोग हैं और वे दोनों तरफ मौजूद हैं. मुझे लगता है कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय हूँ और जो कुछ भी मेरे समाज के लिए हानिकारक है, मुझे एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते उसे उजागर करना चाहिए." कुछ भी अधूरा सत्य नहीं रहना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि कभी एक पक्ष को ठेस पहुँचती है, कभी दूसरे पक्ष को. दोनों पक्ष हमसे नाराज़ रहते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि शुक्र है कि बहुत से लोग हैं जो मेरी बात की कद्र भी करते हैं. मुझसे बहुत प्यार और गर्मजोशी से मिलते हैं. 

जावेद अख्तर ने कहा कि कई कट्टरपंथियों और आलोचकों ने उन्हें बहस के लिए चुनौती दी थी. लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी ऐसे इंसान से कैसे बहस कर सकता हूँ जो सुनने को तैयार ही नहीं है? अगर आप चाहते थे कि मैं बहस करूँ, तो आपको पूछना चाहिए था कि मैं इस समारोह में आ रहा हूँ या नहीं? जहाँ आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ आप मुझे बोलने से रोकते हैं."और अगर मैं बहस करता हूँ, तो आप उसे सुन नहीं पाएँगे. आपके पास इसके लिए कोई सहिष्णुता नहीं है. सिर्फ वे लोग ही बहस कर सकते हैं जो वस्तुनिष्ठ और तार्किक रूप से बात कर सकते हैं. हम एक-दूसरे से सिर्फ तर्क और तार्किकता के माध्यम से ही संवाद कर सकते हैं. आस्था तर्क के दायरे से बाहर है. जब आप इससे आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं आपसे कैसे बात कर सकती हूँ?"

गौरतलब है कि 31 अगस्त से शुरू होने वाले पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी के 'हिंदी सिनेमा में उर्दू' प्रोग्राम का मकसद भारतीय सिनेमा में उर्दू के योगदान को जाहिर करना था. इस प्रोग्राम में  चर्चाएँ, कविता पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. इसमें जावेद अख्तर को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था. जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कोलकाता इकाई ने जावेद अख्तर को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई थी. इसके बाद अकादमी ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया था.  

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

