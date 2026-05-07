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Bihar News: सम्राट सरकार में मंत्री बने नीतीश कुमार के करीबी इकलौते मुस्लिम विधायक

Jama Khan Oath: JDU के इकलौते मुस्लिम विधायक जमा खान बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है. चैनपुर से विधायक जमा खान पहले बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, लेकिन बाद में जेडीयू में शामिल हो गए. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 07, 2026, 12:23 PM IST

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Bihar News: सम्राट सरकार में मंत्री बने नीतीश कुमार के करीबी इकलौते मुस्लिम विधायक

Bihar News: बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बना है और आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक भव्य और ऐतिहासिक राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ है. सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है. इस शपथग्रहण समारोह में देश के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के सीनियर नेता नितिन नवीन समेत एनडीए के कई प्रमुख चेहरे मौजूद हैं.

इस मंत्रिमंडल विस्तार की सबसे ज्यादा चर्चा जनता दल (यूनाइटेड) के इकलौते मुस्लिम विधायक जमा खान को लेकर हो रही है. जमा खान आज मंत्री पद की शपथ ली है. माना जा रहा है कि जमा खान को अहम मंत्रालय दिया जा सकता है. ऐसे में बिहार की राजनीति में इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. जमा खान फिलहाल बिहार की राजनीति में एक चर्चित और प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे के रूप में माने जाते हैं. वे चैनपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और इलाके में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. खास बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया. इसके बाद से वे लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिने जाने लगे और लगातार नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे.

सियासी एक्सपर्ट का मानना है कि जमा खान को मंत्री बनाकर एनडीए सरकार मुस्लिम समाज को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है. बिहार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर लगातार चर्चा होती रही है और ऐसे में जेडीयू के इकलौते मुस्लिम विधायक को कैबिनेट में जगह देना रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. गांधी मैदान में होने वाला यह शपथग्रहण समारोह काफी भव्य होने वाला है. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं. पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद है.

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मंगल पांडे का टिकट कटा
दरअसल, कैबिनेट विस्तार में कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किए गए हैं. मंगल पांडे को इस कैबिनेट में जगह नहीं मिली है. हालांकि, सभी की निगाहें मुख्य रूप से जमा खान पर टिकी हैं, क्योंकि मंत्री के रूप में उनका शामिल होना बिहार के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. NDA नेताओं का कहना है कि यह सरकार "सबका साथ, सबका विकास" के एजेंडे पर काम कर रही है और समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है.

यह भी पढ़ें:- बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू गायब! अल्पसंख्यक आयोग ने उठाए सवाल

 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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