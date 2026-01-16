Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3076030
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंनाइजर में आतंकियों के चंगुल से छूटकर घर लौटे झारखंड के मजदूर, भारत वापसी पर छलके आंसू

नाइजर में आतंकियों के चंगुल से छूटकर घर लौटे झारखंड के मजदूर, भारत वापसी पर छलके आंसू

Jharkhand Workers Rescued: नाइजर में आतंकवादियों के चंगुल में फंसे झारखंड के पांच मजदूर सुरक्षित भारत लौट आए हैं. भारत लौटने पर मजदूरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. उनके सुरक्षित लौटने से उनके परिवारों में खुशी और जश्न का माहौल है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:07 AM IST

Trending Photos

नाइजर में आतंकियों के चंगुल से छूटकर घर लौटे झारखंड के मजदूर, भारत वापसी पर छलके आंसू

Niger Terror Crisis: नाइजर में आतंकवादियों के चंगुल से बचकर झारखंड लौटे पांच मजदूरों की सुरक्षित वापसी से गिरिडीह जिले के बगोदर ब्लॉक समेत पूरे इलाके में खुशी और राहत की लहर है. बगोदर ब्लॉक के दोंडोलो गांव के रहने वाले ये मजदूर करीब आठ महीने पहले काम की तलाश में नाइजर गए थे, जहां वे एक ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. काम के दौरान ही आतंकवादियों ने उन्हें किडनैप कर लिया था. इस घटना की खबर मिलते ही उनके परिवार वाले टूट गए और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए दुआ करने लगे.

किडनैपिंग की जानकारी मिलते ही भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पूरी तरह एक्टिव हो गया. विदेश मंत्रालय ने नाइजर सरकार और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए रखा और मजदूरों की रिहाई के लिए डिप्लोमैटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हर मुमकिन कोशिश की. करीब आठ महीने 11 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सभी मज़दूरों को आतंकवादियों के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया गया. भारत लौटने पर उनके परिवार वाले खुशी से झूम उठे और पूरा गांव जश्न में डूब गया.

मज़दूरों ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि अपहरण के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल और डरावनी हो गई थी. हर दिन अनिश्चितता, डर और मानसिक पीड़ा में बीत रहा था. फिर भी, उन्हें भरोसा था कि भारत सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. मज़दूरों ने कहा कि केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय, झारखंड सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की वजह से ही वे अपने वतन और परिवारों के पास सुरक्षित लौट पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

वापस लौटे मज़दूरों ने खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि यह घटना इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि सरकार विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए कितनी संवेदनशीलता, तत्परता और लगन से काम करती है. मज़दूरों की सुरक्षित वापसी से न सिर्फ़ उनके परिवारों को राहत मिली है, बल्कि पूरे इलाके में यह भरोसा भी मज़बूत हुआ है कि सरकार मुश्किल समय में अपने नागरिकों के साथ मज़बूती से खड़ी है.

मजदूरों के परिवार वालों ने भी सरकार और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया. परिवार वालों ने कहा कि सरकार की कोशिशों की वजह से परिवार में खुशियां लौट आई हैं और वे अब शांति और खुशी के साथ त्योहार मना पाएंगे. मजदूर राजू कुमार की मां ने अपने बेटे की वापसी पर बहुत खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इतने लंबे इंतजार और चिंता के बाद उसे सुरक्षित देखकर उन्हें बहुत सुकून मिला है. वापस लौटे मज़दूर राजू कुमार ने आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित अपने वतन वापस लाने के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया. अपने परिवार से दोबारा मिलना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है. उन्होंने कहा कि उनकी वापसी से उनके पूरे परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

इस बीच, मजदूर फलजीत महतो ने कहा कि वह काम करने के लिए नाइजर गए थे, लेकिन आतंकवादियों द्वारा किडनैप किए जाने के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई. केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की मिली-जुली कोशिशों से वह करीब आठ महीने बाद घर लौट पाया. उसने कहा कि भारत की धरती पर कदम रखते ही उसे बहुत खुशी और राहत मिली है. फलजीत महतो की बहन उमा भारती ने बताया कि उसके भाई की घर वापसी से परिवार में जश्न का माहौल है. भाई के लापता होने के बाद पूरा परिवार खामोशी और चिंता में डूबा हुआ था. नेताओं, विधायकों और सरकार की लगातार कोशिशों से यह शुभ दिन आया है. इसके लिए उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास शुक्रिया अदा किया.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Niger Terror CrisisJharkhand workers rescued

Trending news

Niger Terror Crisis
नाइजर में आतंकियों के चंगुल से छूटकर घर लौटे झारखंड के मजदूर, वापसी पर छलके आंसू
Bangladesh news
क्या हसीना और कमाल को होगी फांसी? याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई
Uttar Pradesh news
Jaunpur: मस्जिद निर्माण पर हिंदू समुदाय का बवाल, पुलिस ने लिया ये बड़ा एक्शन
Javed Akhtar on Urdu Language
हिंदी और उर्दू एक ही माँ की दो बेटियां; जावेद अख्तर ने भाषा को लेकर दी नसीहत
Pakistan News
Pakistan: मदरसा टीचर की मार से 6 वर्ष के छात्र की मौत, आरोपी की जमानत पर बवाल
Kashmiri hawker Insult Himachal Pradesh
खुद को इंडियन आर्मी बताकर कश्मीरी फेरीवाले के साथ बदतमिजी, वीडियो वायरल हुआ वायरल
muslim news
वक्फ की आमदनी में लाखों का घोटाला, जांच में हुआ बड़ा खुलासा
Shahjahan Urs in Taj Mahal
शाहजहां के 371वें उर्स पर बड़ा ऐलान, तीन दिनों तक ताजमहल में मिलेगी फ्री एंट्री
Shahjahan Urs in Taj Mahal
ताजमहल में उर्स को लेकर 'धर्म युद्ध' का ऐलान, हिंदू संगठनों ने दी खुली धमकी
Hyderabad News
हैदराबाद में 'जय श्री राम' के नारे के साथ भीड़ का हमला, मजार और कब्रों को तोड़ा