नाइजर में आतंकियों के चंगुल से छूटकर घर लौटे झारखंड के मजदूर, भारत वापसी पर छलके आंसू

Niger Terror Crisis: नाइजर में आतंकवादियों के चंगुल से बचकर झारखंड लौटे पांच मजदूरों की सुरक्षित वापसी से गिरिडीह जिले के बगोदर ब्लॉक समेत पूरे इलाके में खुशी और राहत की लहर है. बगोदर ब्लॉक के दोंडोलो गांव के रहने वाले ये मजदूर करीब आठ महीने पहले काम की तलाश में नाइजर गए थे, जहां वे एक ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. काम के दौरान ही आतंकवादियों ने उन्हें किडनैप कर लिया था. इस घटना की खबर मिलते ही उनके परिवार वाले टूट गए और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए दुआ करने लगे.

किडनैपिंग की जानकारी मिलते ही भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पूरी तरह एक्टिव हो गया. विदेश मंत्रालय ने नाइजर सरकार और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए रखा और मजदूरों की रिहाई के लिए डिप्लोमैटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हर मुमकिन कोशिश की. करीब आठ महीने 11 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सभी मज़दूरों को आतंकवादियों के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया गया. भारत लौटने पर उनके परिवार वाले खुशी से झूम उठे और पूरा गांव जश्न में डूब गया.

मज़दूरों ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि अपहरण के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल और डरावनी हो गई थी. हर दिन अनिश्चितता, डर और मानसिक पीड़ा में बीत रहा था. फिर भी, उन्हें भरोसा था कि भारत सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. मज़दूरों ने कहा कि केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय, झारखंड सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की वजह से ही वे अपने वतन और परिवारों के पास सुरक्षित लौट पाए.

वापस लौटे मज़दूरों ने खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि यह घटना इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि सरकार विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए कितनी संवेदनशीलता, तत्परता और लगन से काम करती है. मज़दूरों की सुरक्षित वापसी से न सिर्फ़ उनके परिवारों को राहत मिली है, बल्कि पूरे इलाके में यह भरोसा भी मज़बूत हुआ है कि सरकार मुश्किल समय में अपने नागरिकों के साथ मज़बूती से खड़ी है.

मजदूरों के परिवार वालों ने भी सरकार और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया. परिवार वालों ने कहा कि सरकार की कोशिशों की वजह से परिवार में खुशियां लौट आई हैं और वे अब शांति और खुशी के साथ त्योहार मना पाएंगे. मजदूर राजू कुमार की मां ने अपने बेटे की वापसी पर बहुत खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इतने लंबे इंतजार और चिंता के बाद उसे सुरक्षित देखकर उन्हें बहुत सुकून मिला है. वापस लौटे मज़दूर राजू कुमार ने आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित अपने वतन वापस लाने के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया. अपने परिवार से दोबारा मिलना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है. उन्होंने कहा कि उनकी वापसी से उनके पूरे परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

इस बीच, मजदूर फलजीत महतो ने कहा कि वह काम करने के लिए नाइजर गए थे, लेकिन आतंकवादियों द्वारा किडनैप किए जाने के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई. केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की मिली-जुली कोशिशों से वह करीब आठ महीने बाद घर लौट पाया. उसने कहा कि भारत की धरती पर कदम रखते ही उसे बहुत खुशी और राहत मिली है. फलजीत महतो की बहन उमा भारती ने बताया कि उसके भाई की घर वापसी से परिवार में जश्न का माहौल है. भाई के लापता होने के बाद पूरा परिवार खामोशी और चिंता में डूबा हुआ था. नेताओं, विधायकों और सरकार की लगातार कोशिशों से यह शुभ दिन आया है. इसके लिए उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास शुक्रिया अदा किया.