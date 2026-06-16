/राज्यसभा चुनाव से पहले इरफान अंसारी का बड़ा दावा, क्या INDIA गठबंधन ने कर लिया खेल?

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Jharkhand Politics: राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने भरोसा जताया कि सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा जीतेंगे. उन्होंने झारखंड और पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात में अंतर का हवाला दिया. अंसारी ने सोमवार को रांची में पत्रकारों से कहा, "हम जीतेंगे. यह झारखंड है, बंगाल नहीं, हमारे उम्मीदवार प्रणव झा जीतेंगे." मंत्री का यह बयान राज्यसभा चुनाव से पहले बढ़ी हुई राजनीतिक सरगर्मी के बीच आया है, जिसमें राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.
अंसारी ने राज्य में सत्ताधारी गठबंधन की ताकत पर भरोसा जताया और दोहराया कि प्रणव झा राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे. इस हफ्ते की शुरुआत में झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) प्रमुख हेमंत सोरेन INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए. पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद बैठक में शामिल हुए. बैठक से पहले, जब उनसे उनकी मौजूदगी के बारे में पूछा गया, तो सोरेन ने पत्रकारों से कहा, "शायद. मैं कोशिश कर रहा हूं. देखते हैं."
हेमंत सोरेन JMM और कांग्रेस के लिए राज्यसभा चुनाव की देखरेख कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस झारखंड में दो सीटों पर होने वाले उच्च सदन के चुनाव के लिए पार्टी सचिव प्रणव झा को मैदान में उतारने की तैयारी में है. शुरू में JMM दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी; हालांकि, पार्टी नेतृत्व ने एक सीट अपने सहयोगी कांग्रेस के लिए छोड़ने का फैसला किया. JMM सांसद महुआ माजी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में जीत का भरोसा जताया. राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात में चार-चार सीटों के लिए; राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन-तीन सीटों के लिए; झारखंड में दो सीटों के लिए; और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय में एक-एक सीट के लिए होंगे.
अपनी शुरुआती टिप्पणी में खड़गे ने संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक को हराने में गठबंधन की एकता की सराहना की. कई मुद्दों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता ने महंगाई और परीक्षाओं में गड़बड़ी का ज़िक्र किया और केंद्र की BJP सरकार पर निशाना साधते हुए विदेश नीति को "कमज़ोर" या "समझौता करने वाली" बताया. इस बैठक में 23 पार्टियों के नेता शामिल हुए, जिनमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव शामिल थे. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) इस बैठक में शामिल नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस ने इस पार्टी के साथ अपनी पुरानी साझेदारी खत्म कर ली है और तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व वाली 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के साथ हाथ मिला लिया है.
इनपुट -(ANI)