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राज्यसभा चुनाव से पहले इरफान अंसारी का बड़ा दावा, क्या INDIA गठबंधन ने कर लिया खेल?

Jharkhand Politics: झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने राज्यसभा चुनाव में INDIA गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का भरोसा जताया है. उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई हैं और चुनावी समीकरणों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 16, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:24 AM IST
राज्यसभा चुनाव से पहले इरफान अंसारी का बड़ा दावा, क्या INDIA गठबंधन ने कर लिया खेल?

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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