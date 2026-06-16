/राज्यसभा चुनाव से पहले इरफान अंसारी का बड़ा दावा, क्या INDIA गठबंधन ने कर लिया खेल?

अंसारी ने राज्य में सत्ताधारी गठबंधन की ताकत पर भरोसा जताया और दोहराया कि प्रणव झा राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे. इस हफ्ते की शुरुआत में झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) प्रमुख हेमंत सोरेन INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए. पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद बैठक में शामिल हुए. बैठक से पहले, जब उनसे उनकी मौजूदगी के बारे में पूछा गया, तो सोरेन ने पत्रकारों से कहा, "शायद. मैं कोशिश कर रहा हूं. देखते हैं."



हेमंत सोरेन JMM और कांग्रेस के लिए राज्यसभा चुनाव की देखरेख कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस झारखंड में दो सीटों पर होने वाले उच्च सदन के चुनाव के लिए पार्टी सचिव प्रणव झा को मैदान में उतारने की तैयारी में है. शुरू में JMM दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी; हालांकि, पार्टी नेतृत्व ने एक सीट अपने सहयोगी कांग्रेस के लिए छोड़ने का फैसला किया. JMM सांसद महुआ माजी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में जीत का भरोसा जताया. राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात में चार-चार सीटों के लिए; राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन-तीन सीटों के लिए; झारखंड में दो सीटों के लिए; और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय में एक-एक सीट के लिए होंगे.