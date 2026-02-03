दीपक की दिलेरी से खुश होकर झारखण्ड के मंत्री इरफान अंसारी देंगे अपना 4 माह का वेतन

नई दिल्ली: उत्तराखंड के कोटद्वार में बजरंग दल के लोगों से 'बाबा गारमेंट्स' के मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले दीपक कुमार एक तरफ जहाँ सरकार और हिन्दू संगठनों के निशाने पर आ गए हैं, वहीँ देश के सेक्युलर, उदारवादी, और मुस्लिम समाज के बीच दीपक कुमार लगातार पॉपुलर हो रहे हैं. लोग उनसे एकता दिखाने के लिए अपने नाम में कुमार और दीपक जोड़ रहे हैं, जैसे दीपक कुमार ने नफरत के जवाब में अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था. दीपक कुमार इस वक़्त देश में इंसानियत और भाईचारे की मिसाल बन गए हैं. उनके इस जज़्बे और दिलेरी को झारखंड सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भी सराहा है और दिल से सलाम किया है.

डॉ. इरफान अंसारी ने दीपक की तारीफ करते हुए कहा, “ मैं अपने चार महीनों के वेतन में से ₹2,00,000 दीपक को इनाम के तौर पर दूंगा.ये रकम भले ही छोटी हो, लेकिन यह दीपक के हौसले को सलाम है, और उनके मनोबल को मज़बूती देगी. साथ ही डॉ.अंसारी ने कहा कि जल्द ही दीपक को झारखंड बुलाया जाएगा और अपने हाथों से वो उनका एजाज़ करेंगे. उन्होंने कहा कि यह सम्मान सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि उस सोच का होगा जो मुल्क को जोड़ती है, तोड़ती नहीं.

यह एक साफ़ पैगाम है कि हिंदुस्तान की आत्मा नफ़रत नहीं, बल्कि मोहब्बत में बस्ती है.” डॉ.अंसारी ने कहा कि जिस तरह बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक गरीब कपड़ा बेचने वाले पर हमला किया, उस वक्त दीपक ने आगे बढ़कर एक मुस्लिम बुज़ुर्ग की जान बचाई. उस वक़्त दीपक ने निर्भीक होकर कहा, “मैं दीपक हूँ, मैं दीपक मोहम्मद हूँ,” और अकेले दम पर नफ़रत फैलाने वालों को वहाँ से खदेड़ दिया था.

डॉ. अंसारी ने कहा, "दीपक कुमार ने जो किया, वह कोई मामूली काम नहीं, बल्कि गंगा-जमुनी तहज़ीब की एक गहरी और ऐतिहासिक लकीर है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी. जब दीपक खुलेआम कहता है कि ‘मैं दीपक मोहम्मद हूँ’, तो यही इस देश की असली खूबसूरती सामने आती है. नफ़रत फैलाकर राजनीति की रोटी सेंकने वालों के मुँह पर यह करारा तमाचा है.आज के दौर में दीपक ने जो साहस और इंसानियत दिखाई है, वह बहादुरी से कम नहीं। मैं उन्हें दिल से सैल्यूट करता हूँ.”

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की दीपक की तारीफ

बाबा ड्रेस सेंटर से जुड़े विवाद में अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. आर्य ने जिम मालिक दीपक कुमार की तारीफ करते हुए कहा है, "दीपक ने धर्म,जाति और मजहब से ऊपर उठकर इन्सानियत का परिचय दिया और यही सर्व धर्म समभाव उत्तराखंड की पहचान है. रुद्रपुर आये नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड देव भूमि है जहाँ धर्म, जाति और मजहब की राजनीति का कोई जगह नहीं है. इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दीपक को भारत का हीरो बताया था. राहुल गांधी के दीपक के पक्ष में खुलकर सामने आने के बाद अब उत्तराखंड के कांग्रेसी नेता भी दीपक के समर्थन में खुलकर आ गए हैं.

