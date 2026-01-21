ASP अनुज चौधरी के खिलाफ FIR का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर, सियासी हलचल तेज

Anuj Chaudhary FIR Order: उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के ASI सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में CJM कोर्ट ने तत्कालीन सर्कल ऑफिसर और मौजूदा ASP अनुज चौधरी समेत 15-20 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था. अब, केस दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का संभल से ट्रांसफर हो गया है.
ASP Anuj Chaudhary Case: उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के ASI सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई. इस हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई. प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि सभी मौतें पुलिस फायरिंग से हुई हैं, इस आरोप को पुलिस ने नकार दिया. इसी दौरान, तत्कालीन संभल सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी ने एक विवादित बयान दिया, जिससे वह सुर्खियों में आ गए.
हिंसा के एक साल से ज़्यादा समय बाद संभल के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने ASP अनुज चौधरी और 15 से 20 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया. कोर्ट के इस आदेश के बाद संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा और वे कोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे. अब खबर आई है कि अनुज चौधरी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर हो गया है. उनका ट्रांसफर संभल से सुल्तानपुर कर दिया गया है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, संभल में हिंसा के दौरान आलम पुलिस की गोली में घायल हो गया था. उसके पिता यामीन ने चुपके से अपने बेटे का इलाज करवाया और बाद में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में जाकर एक याचिका दायर की और संभल पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए. याचिका सुनने के बाद CJM विभांशु सुधीर ने ASP अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 15 से 20 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया. संभल हिंसा की घटना में पुलिस की भूमिका को लेकर इस कोर्ट के आदेश को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था.
ट्रांसफर पर उठ रहे हैं सवाल
वहीं, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस इस आदेश के आधार पर केस दर्ज नहीं करेगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और इसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी. अब, CJM विभांशु सुधीर के ट्रांसफर के बाद पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है. उनके ट्रांसफर से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि इसे एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर बताया जा रहा है, लेकिन इस फैसले का समय और हालात सवाल खड़े कर रहे हैं.