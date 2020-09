कंगना ने महाराष्ट्र हुकूमत को बताया 'बाबर', BMC की कार्रवाई को हाईकोर्ट में दी चुनौती

मुंबई: कंगना रनौत के दफ्तर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद कंगने ने ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत का मवाज़ना (तुलना) बाबर से किया है. उन्होंने कहा है कि याद रख बाबर ये मंदिर फिर बनेगा. इसके अलावा कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चुनौती देदी है और कंगना की जानिब से यह मामले वकील रिज़वान सिद्दीकी लड़ेंगे. बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई का वक्त 12.30 है.

बीएमसी की कार्रवाई के बाद कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा," मणिकर्णिका फ़िल्म्ज़ में पहली फ़िल्म अयोध्या का ऐलान हुआ, यह मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है, आज वहाँ बाबर आया है, आज तारीख फिर खुद को दोहराएगी राम मंदिर फिर टूटेगा मगर याद रख बाबर यह मंदिर फिर बनेगा यह मंदिर फिर बनेगा, जय श्री राम , जय श्री राम , जय श्री राम."

There is no illegal construction in my house, also government has banned any demolitions in Covid till September 30, Bullywood watch now this is what Fascism looks like #DeathOfDemocracy #KanganaRanaut

