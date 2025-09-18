'I Love Mohammed' लिखने पर FIR, भड़क गए मुसलमान; बोले-बर्दाश्त की भी हद होती है!

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शख्स ने 'I Love Mohammed' सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. UP पुलिस ने शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस के इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं. लोग पुलिस से पूछ रहे हैं कि क्या पैग़ंबर मोहम्मद (SAW) के प्रति मोहब्बत जताना अपराध है? इस पूरे मामले को लेकर देश भर के मुसलमान गुस्से में हैं.

इस मामले को लेकर सपा नेता और प्रवक्ता आजम खान ने तीखी टिप्पणी की है. सलाम टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर रही है. 'I Love Mohammed' लिखना या नबी से मोहब्बत करना कोई गलत बात नहीं है. पैगंबर मोहम्मद (SAW) ने इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया.

यूपी पुलिस पर भड़के इस्लामिक स्कॉलर

इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अक्स़र हुसैन ने कहा कि पैग़ंबर मोहम्मद (SAW) से मोहब्बत जताना आस्था और भक्ति का हिस्सा है, इसे अपराध बताना गलत है. मौलाना हुसैन के मुताबिक इस तरह के मुकदमे न सिर्फ़ बेवजह तनाव पैदा करते हैं बल्कि मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाते हैं. उन्होंने प्रशासन से अपील की कि वह संवेदनशीलता से काम ले और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करे.

मौलाना नूरानी ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए

श्रीनगर में हजरत मौलाना मोहम्मद नूरानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रही यह कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ नीति की झलक देती है. उन्होंने इसे 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताया. मौलाना नूरानी ने कहा कि कुछ तत्व नहीं चाहते कि मुसलमान कुरान पढ़ते और पैगंबर मोहम्मद (SAW) की तरीफ करते दिखें. उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमान एकजुट हैं और उन्हें किसी भी तत्व को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए.

उर्दू जर्नलिस्ट भी भड़के

सीनियर कश्मीरी उर्दू पत्रकार राशिद राहील ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि अपने धर्म की तारीफ करना लोकतंत्र और मौलिक अधिकार का हिस्सा है. हमें हजरत मोहम्मद (SAW) की तारीफ करने से कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा कि यह कोई अपराध नहीं है और सरकार को एफआईआर वापस लेनी चाहिए. अगर इससे किसी को ठेस नहीं पहुंचती तो यूपी सरकार को क्या आपत्ति है?