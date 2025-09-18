'I Love Mohammed' लिखने पर FIR, भड़क गए मुसलमान; बोले-बर्दाश्त की भी हद होती है!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2927296
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

'I Love Mohammed' लिखने पर FIR, भड़क गए मुसलमान; बोले-बर्दाश्त की भी हद होती है!

Kanpur News: कानपुर में 'I Love Mohammed' पोस्ट करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर ने विवाद खड़ा कर दिया है. लोग यूपी पुलिस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं. कई उर्दू पत्रकारों ने भी इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

'I Love Mohammed' लिखने पर FIR, भड़क गए मुसलमान; बोले-बर्दाश्त की भी हद होती है!

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शख्स ने 'I Love Mohammed' सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. UP पुलिस ने शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस के इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं. लोग पुलिस से पूछ रहे हैं कि क्या पैग़ंबर मोहम्मद (SAW) के प्रति मोहब्बत जताना अपराध है? इस पूरे मामले को लेकर देश भर के मुसलमान गुस्से में हैं.

इस मामले को लेकर सपा नेता और प्रवक्ता आजम खान ने तीखी टिप्पणी की है. सलाम टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर रही है. 'I Love Mohammed' लिखना या नबी से मोहब्बत करना कोई गलत बात नहीं है. पैगंबर मोहम्मद (SAW) ने इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया. 

यूपी पुलिस पर भड़के इस्लामिक स्कॉलर
इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अक्स़र हुसैन ने कहा कि पैग़ंबर मोहम्मद (SAW) से मोहब्बत जताना आस्था और भक्ति का हिस्सा है, इसे अपराध बताना गलत है. मौलाना हुसैन के मुताबिक इस तरह के मुकदमे न सिर्फ़ बेवजह तनाव पैदा करते हैं बल्कि मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाते हैं. उन्होंने प्रशासन से अपील की कि वह संवेदनशीलता से काम ले और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करे.

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना नूरानी ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए
श्रीनगर में हजरत मौलाना मोहम्मद नूरानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रही यह कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ नीति की झलक देती है. उन्होंने इसे 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताया. मौलाना नूरानी ने कहा कि कुछ तत्व नहीं चाहते कि मुसलमान कुरान पढ़ते और पैगंबर मोहम्मद (SAW) की तरीफ करते दिखें. उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमान एकजुट हैं और उन्हें किसी भी तत्व को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए.

उर्दू जर्नलिस्ट भी भड़के
सीनियर कश्मीरी उर्दू पत्रकार राशिद राहील ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि अपने धर्म की तारीफ करना लोकतंत्र और मौलिक अधिकार का हिस्सा है. हमें हजरत मोहम्मद (SAW) की तारीफ करने से कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा कि यह कोई अपराध नहीं है और सरकार को एफआईआर वापस लेनी चाहिए. अगर इससे किसी को ठेस नहीं पहुंचती तो यूपी सरकार को क्या आपत्ति है?

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Kanpur NewsI Love Mohammed FIR Controversy

Trending news

jammu news
जम्मू: गंगा जमुनी तहजीब का संगम; UP के हिंदू-मुस्लिम कारीगर बना रहे दशहरे का पुतला
delhi riots
मुसलमानों को फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस ने खड़े किए फर्जी गवाह और सबूत; 97 बरी
Uttar Pradesh news
रामलीला से पहले मुसलमानों के खिलाफ साधू- संतों की बड़ी मांग; CM योगी को लिखी चिट्ठी
ind pak match
Ind-Pak क्रिकेट मैच ज़हर है, लेकिन नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम पर प्यार लुटा रहे भारतीय फैंस
UP News
आजम खान को एक और केस में मिली बड़ी राहत; HC ने की इस केस में जमानत अर्जी मंजूर
Assam news
बांग्लादेशी बता डिटेंशन कैंप में किया बंद; कैंसर के इलाज के लिए मांगता रहा भीख, मौत
jammu kashmir news
कश्मीर के चिराग अब्दुल गनी भट की मौत, CM अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांली
India on Saudi Pakistan Security Pact
भारत के लिए घातक है सऊदी-पाकिस्तान सुरक्षा समझौता? विदेश मंत्रालय ने कह दी बड़ी बात
Saudi arabia news
सावधान! उमरा के लिए सऊदी सरकार की नई एडवाइजरी; परेशानी से बचने के लिए जानें नियम
​ NIA court on Malegaon bomb blast
Malegaon Bomb Blast के पीड़ितों को बॉम्बे HC से इंसाफ की उम्मीद; पेश किए गए दस्तावेज
;