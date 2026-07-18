/कज़ाकिस्तान से चल रहा था फर्जी दस्तावेजों का खेल, कानपुर पुलिस ने तेजस पाल, नितेश और अनुराग को दबोचा

राज्य चुनें
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में कानपुर पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कज़ाकिस्तान से संचालित एक संदिग्ध पोर्टल के जरिए हजारों की तादाद में फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार कर रहा था. कल्याणपुर पुलिस और साइबर सेल की मुश्तरका कार्रवाई में तीन मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए मुल्जिमों की पहचान तेजस पाल, नितेश और अनुराग के रूप में हुई है, जो पिछले एक साल से इस गिरोह के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और शैक्षणिक मार्कशीट तैयार कर रहे थे. पुलिस को आरोपियों के पास से विभिन्न सरकारी इदारों, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की फर्जी मुहरें भी बरामद हुई हैं.
डीसीपी पश्चिम, एस.एम. कासिम आबिदी के अनुसार, ये लोग DWD पोर्टल नामक संदिग्ध वेबसाइट का उपयोग कर रहे थे, जिसका सर्वर कज़ाकिस्तान से जुड़ा पाया गया है. मुल्जिम इन दस्तावेजों में जन्मतिथि जैसी जरूरी जानकारियों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ करते थे. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बीते एक साल में इन लोगों ने हजारों फर्जी आईडी जनरेट की हैं. फिलहाल, पुलिस उन सभी लाभार्थियों की सूची तैयार कर रही है, जिन्होंने गिरोह से फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं और पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब पोर्टल के पीछे के मुख्य मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है.
तजजियाकारों के मुताबिक फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करना, उनका इस्तेमाल करना या ऐसे दस्तावेज बनवाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. इससे न केवल सरकारी व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों को भी नुकसान पहुंचता है.भारतीय कानून के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है.