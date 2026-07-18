/कज़ाकिस्तान से चल रहा था फर्जी दस्तावेजों का खेल, कानपुर पुलिस ने तेजस पाल, नितेश और अनुराग को दबोचा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में कानपुर पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कज़ाकिस्तान से संचालित एक संदिग्ध पोर्टल के जरिए हजारों की तादाद में फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार कर रहा था. कल्याणपुर पुलिस और साइबर सेल की मुश्तरका कार्रवाई में तीन मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए मुल्जिमों की पहचान तेजस पाल, नितेश और अनुराग के रूप में हुई है, जो पिछले एक साल से इस गिरोह के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और शैक्षणिक मार्कशीट तैयार कर रहे थे. पुलिस को आरोपियों के पास से विभिन्न सरकारी इदारों, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की फर्जी मुहरें भी बरामद हुई हैं.