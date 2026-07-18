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कज़ाकिस्तान से चल रहा था फर्जी दस्तावेजों का खेल, कानपुर पुलिस ने तेजस पाल, नितेश और अनुराग को दबोचा

Uttar Pradesh News: कानपुर पुलिस ने एक बड़े फर्जी दस्तावेज गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने तीन मुल्जिमों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर कज़ाकिस्तान से जुड़े एक पोर्टल के जरिए आधार, पैन और वोटर आईडी जैसे नकली दस्तावेज तैयार करते थे. मामले की जांच जारी है और पुलिस मुख्य साजिशकर्ता की तलाश कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 18, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:59 AM IST
कज़ाकिस्तान से चल रहा था फर्जी दस्तावेजों का खेल, कानपुर पुलिस ने तेजस पाल, नितेश और अनुराग को दबोचा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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