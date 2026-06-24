हुर से बोले मुझे रास्ता दो. हुर ने कहा आप कूफ़ा जा रहे थे, चलिए हम भी आपके साथ साथ चलेंगे. हुसैन ने कहा अब हम कूफ़ा नहीं जाएंगे. हुर ने कहा कि मुझे आपके साथ ही रहने का हुक्म है. चाहे आप कूफ़ा जाएं या मदीने जाएं. अगर इन दोनो शहरों के अलावा कोई दूसरा रास्ते पर जाते हैं तो मुझे कोई हुक्म नहीं है. हुसैन ने रास्ता बदला. क़ाफ़िला चलता रहा. हुर भी साथ साथ चलता रहा.जब नैनवा की सरज़मीन पर पहुंचा तो हुर को इब्ने ज़्याद का ख़त मिला कि हुसैन को ऐसे सरज़मीन की तरफ़ मोड़ दो जहां न साया हो, न पानी हो, न दूर-दूर तक इंसान तो क्या जानवार भी न रहते हों. हुक्म पाकर हुर ने कर्बला की तरफ़ हुसैन के क़ाफ़िले का रुख़ मोड़ दिया.