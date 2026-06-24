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यजीद की फ़ौज ने रोका हुसैन का कूफा जाने का रास्ता; साजिश के तहत जबरन भेजा कर्बला

Karbala War Episode-5: कर्बला की जंग के पहले बने सियासी और रणनीतिक हालात पर पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे मुस्लिम बिन अक़ील का कूफ़े में क़त्ल हुआ? हुसैन के दूसरे राजदूत क़ैस बिन मुसहर को भी क़त्ल कर दिया गया. लेकिन इन दोनों की शहादत की ख़बर जाने बिना इमाम हुसैन कूफ़े की तरफ़ बढ़ रहे थे. अब आगे बताते हैं, कूफ़े में मुस्लिम बिन अक़ील शहीद हो चुके हैं. लेकिन हुसैन इससे बिलकुल अंजान हैं, और कूफ़े की तरफ़ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फ़िक्रमंद हैं क्योंकि कूफ़े की कोई ख़बर नहीं मिल रही है.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jun 24, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:17 PM IST
यजीद की फ़ौज ने रोका हुसैन का कूफा जाने का रास्ता; साजिश के तहत जबरन भेजा कर्बला
Image Credit: AI आधारित तस्वीर Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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