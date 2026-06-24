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इमाम हुसैन कूफे की फ़िक्र में डूबे आगे बढ़ते जा रहे थे कि कूफ़े की कोई ख़बर क्यों नहीं आई? क्यों ख़बर लेकर अब तक कोई वापस नहीं आया? कुछ तो पता चले कूफ़े के हालात ? क़ैस का भी पता नहीं चला, मुस्लिम की भी कोई ख़बर नहीं मिल रही है ?
बच्चों और औरतों के साथ हुसैन इब्ने अली बड़ी एहतियात के साथ सफ़र कर रहे थे. कूफ़ा अब बहुत दूर नहीं रह गया था कि उधर से एक मुसाफ़िर आता दिखाई दिया. सब ख़ुश हो गए! क़ाफ़िले वालों ने सोचा कि शायद कोई हमारे इस्तेक़बाल के लिए आ रहा है. क़ाफ़िले से बढ़ कर इमाम हुसैन के साथियों ने उससे मुलाक़ात की. पूछा कि कूफ़ा का क्या हाल है?
पहले तो वह सर झुकाए ख़ामोश रहा. फिर बोला मुस्लिम बिन अक़ील क़त्ल कर दिए गए. लाश की बेअदबी और बेहुरमती की गई. गलियों में घसीटा गया. हुसैन के दूसरे क़ासिदों के साथ भी वही सुलूक किया गया. ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है. मेरे वतन के लोगों ने उनके साथ धोका किया है. पहले उन्हें ख़त लिखकर बुलाया, लेकिन जब हाकिम की तरफ़ से सख़्ती की गई तो अपने मुंह छुपा कर कोनों में दुमक गए. मैं कूफ़े से आ रहा हूं. बहुत शर्मिंदा हूं. हुसैन को क्या मुंह दिखाऊं? ये कह कर उसने अपना रास्ता बदल दिया.
हुसैन के साथी हुसैन के पास पहुंचे. कहा- आक़ा आपने एक शख़्स को देखा जो रास्ता बदल कर चला गया. वो कूफ़े से आ रहा है. क़बीलाए बनी असद से ताल्लुक़ रखता है. आक़ा उसने बताया कि मुस्लिम बिन अक़ील क़त्ल कर दिए गए. आक़ा कूफ़े का रंग बदल गया है. हुसैन सर झुकाए सुनते रहे. कूफ़े वालों से दग़ा का अंदेशा तो था, लेकिन इतनी बेरहमी के बरताव की उम्मीद नहीं थी. अपने प्यारे भाई, अज़ीज़ दोस्त और वफ़ादार साथी की शहादत का हुसैन इब्ने अली को गहरा सदमा पहुंचा. वतन से रुख़्सत होने के बाद ये पहली चोट थी, जो उनके दिल पर लगी.
सब कहने लगे कि ख़ुदारा कूफ़े मत जाईए. इरादा बदल दीजिए. अपने क़ाफ़िले में औरतें और बच्चें हैं. हुसैन सबकी राय सर झुकाए सुनते रहे. फिर सर उठाया और कहा कि वापस जाएं तो किधर जाएं? अगर मदीने और मक्के के हालात दुरुस्त होते, तो हम वहां से निकलते ही क्यों? जहां से हज़ारो बुलावे आए वहीं के दरवाज़े बंद हो गए. तुम लोग सही कह रहे हो. तुम्हारी राय की क़द्र करता हूं, लेकिन मैं ये बात साफ़ कर देना चाहता हूं कि मैं कहीं भी जाऊं मौत मेरी हमसफ़र है. मैं जंग लड़ने और जीतने के लिए नहीं निकला हूं. मैं तख़्त और ताज के लिए नहीं निकला हूं. ख़ुदा जानता है कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं.
रात हुई और क़ाफ़िले ने उसी जगह अपना ख़ैमा लगाया. दिन हुआ तो हुसैन के क़ाफ़िले वालों ने आगे के सफ़र के लिए तैय्यारियां शुरु कीं. पानी का इंतेज़ाम करने लगे. इतने में हुसैन के एक साथी ने किसी बड़े लशकर के आने की ख़बर दी. सारे साथ इकठ्ठा हो गए. फ़ौज के लशकर को आगे बढ़ता देख कर हुसैन के साथियों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली. मालूम हुआ कि यज़ीद का लशकर है, जिसका सिपाह सालार हुर है.
एक हज़ार सिपाही इस लशकर में थे, और पता चला कि ये लशकर प्यासा है. इनके सिपाही, और सिपाहियों की सवारियां प्यास से बेहाल थी. बिना देर किए हुए हुसैन ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि हुर के लशकर को पानी पिलाया जाए. जब पानी पिला दिया गया, तो प्यासे लशकर के सरदार हुर ने कहा कि हुज़ूर मैं तो आपका रास्ता रोकने आया था. हुसैन ने कहा कि हुर मैं खुद से नहीं आया हूं. कूफ़े वालों ने मुझे ख़त भेज-भेजकर बुलवाया है. इमाम ने ख़तों की गठरी मंगवाई और ख़तों को दिखाया कि देखो. ये ख़ुतूत हैं, लेकिन शायद अब कूफ़े वालों को मेरी ज़रूरत नहीं है. इसलिए मैं कूफ़े के बजाए किसी और तरफ़ का रुख़ करता हूं.
हुर सुनता रहा. हुर का मतलब आज़ाद होता है, लेकिन इस वक़्त वो इमाम हुसैन के एहसान का ग़ुलाम था. कुछ जवाब नहीं बना, लेकिन जब हुसैन के साथियों ने कूच की तैय्यारी की तो मजबूरन उसे ज़बान खोलनी पड़ी कि मुझे इस लिए रवाना किया गया है कि मैं आपको रास्ते में ही रोक लूं और इब्ने ज़्याद के सामने हाज़िर करुं. हुसैन ने कहा कि हुर देख मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है. मुझे नजफ़ चला जाने दे. हुसैन ने बड़ी नरमी से कहा. हुर ने जवाब दिया कि नजफ़ जाने का हुक्म नहीं है.
अब हुसैन इब्ने अली के तेवर बदले. सख़्त हुए और बोले - हमारा जी जिधर चाहेगा, उधर जाएंगे हिम्मत है तो हमें रोक ले. ये कह कर हुसैन ने घोड़ा बढ़ाया. हुर ने फ़ौरन अपना घोड़ा सामने बढ़ाया. ये देखकर हुसैन के जवान जोश में आ गए. अब्बास ने तलवार निकाली. अली अकबर भी तैश में आगे बढ़े. हुसैन समझ गए कि अगर नहीं रोका तो मेरा मक़सद पूरा नहीं होगा. हुसैन ने कहा ठहरो जिस वजह से हमने मदीना छोड़ा हम नहीं चाहते कि वो यहां हो.
हुर से बोले मुझे रास्ता दो. हुर ने कहा आप कूफ़ा जा रहे थे, चलिए हम भी आपके साथ साथ चलेंगे. हुसैन ने कहा अब हम कूफ़ा नहीं जाएंगे. हुर ने कहा कि मुझे आपके साथ ही रहने का हुक्म है. चाहे आप कूफ़ा जाएं या मदीने जाएं. अगर इन दोनो शहरों के अलावा कोई दूसरा रास्ते पर जाते हैं तो मुझे कोई हुक्म नहीं है. हुसैन ने रास्ता बदला. क़ाफ़िला चलता रहा. हुर भी साथ साथ चलता रहा.जब नैनवा की सरज़मीन पर पहुंचा तो हुर को इब्ने ज़्याद का ख़त मिला कि हुसैन को ऐसे सरज़मीन की तरफ़ मोड़ दो जहां न साया हो, न पानी हो, न दूर-दूर तक इंसान तो क्या जानवार भी न रहते हों. हुक्म पाकर हुर ने कर्बला की तरफ़ हुसैन के क़ाफ़िले का रुख़ मोड़ दिया.
अगली कड़ी में आपको बताऊंगा कि जब हुसैन कर्बला पहुंचे.ज़मीने कर्बला किस से ख़रीदी. जब ख़ैमे दरिया के किनारे लगाए गए तो ख़ैमों से वहां से क्यों हटाया गया? सलाम टीवी के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लैटफ़ार्म पर बने रहिये...
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