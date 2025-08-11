सऊदी, कुवैत और कतर पहुंचे कारगिल के बागानों का स्वाद, किसानों के चेहरे पर खुशी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2876646
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

सऊदी, कुवैत और कतर पहुंचे कारगिल के बागानों का स्वाद, किसानों के चेहरे पर खुशी

Kargil Apricot Export: 'एक ज़िला, एक उत्पाद' योजना के तहत कारगिल की मशहूर खुबानी पहली बार सऊदी अरब, कुवैत और कतर को निर्यात की गई. यह उपलब्धि स्थानीय किसानों के लिए बड़ा अवसर है और भारत की लोकल उपज को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में अहम कदम है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:42 PM IST

Trending Photos

सऊदी, कुवैत और कतर पहुंचे कारगिल के बागानों का स्वाद, किसानों के चेहरे पर खुशी

Kargil Apricot Export: भारत सरकार की 'एक ज़िला, एक उत्पाद' (ODOP) पहल के तहत जम्मू-कश्मीर के कारगिल जिले की मशहूर खुबानी पहली बार अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेजी गई है. यह पहली बार है जब कारगिल की उपज सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे मिडिल ईस्ट के देशों को निर्यात की गई है. यह उपलब्धि स्थानीय किसानों के लिए बड़े अवसरों के द्वार खोल सकती है. इस निर्यात अभियान के तहत लगभग 1.5 मीट्रिक टन खुबानी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भेजी गई. यह खबर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने एक्स अकाउंट से साझा की.

मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, "'एक जिला, एक उत्पाद' और 'वोकल फ़ॉर लोकल' को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है. कारगिल की खुबानी का पहली बार विदेश में निर्यात एक ऐतिहासिक कदम है, जो हमारे किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है." उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी योजना और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में एक सफल प्रयास बताया.

'एक ज़िला, एक उत्पाद' (ODOP) योजना क्या है?
'एक ज़िला, एक उत्पाद' (ODOP) योजना भारत सरकार की एक खास पहल है, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा चलाया जा रहा है. इस योजना का मकसद यह है कि हर जिले के एक खास और पारंपरिक उत्पाद को चुना जाए और उसकी पहचान, ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार किया जाए. इससे उस उत्पाद से जुड़े स्थानीय कारीगरों, किसानों और उद्यमियों को फायदा मिले और उन्हें अच्छी कमाई और रोजगार के मौके मिलें. इस पहल के तहत कारगिल जिले की पहचान खुबानी उत्पाद के रूप में हुई. अब स्थानीय किसानों और बागवानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है.

DEH पहल से जुड़कर और बढ़ा दायरा
ODOP को हाल ही में एक और महत्वाकांक्षी योजना 'निर्यात केंद्र के रूप में ज़िले (DEH)' से जोड़ा गया है. यह पहल विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले को निर्यात केंद्र बनाना है. इस योजना के अंतर्गत हर जिला अपने निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करता है. उनके लिए एक जिला निर्यात कार्य योजना (DEAP) तैयार की जाती है. एक जिला निर्यात संवर्धन समिति (DEPC) का गठन किया जाता है, जो इस योजना को क्रियान्वित करती है.

TAGS

Kargil Apricot ExportKargil Apricot Saudi Arabia

Trending news

Assam news
'मिया मुस्लिम' कहकर टारगेट, फिर कहा धर्म नहीं देखा; असम सरकार की सफाई
Hapur News
UP: हापुड़ में शबाना बनी कातिल, अपने ही जिगर के टुकड़े को दी दर्दनाक मौत!
Dhaka Assembly Election 2025
Bihar Election: ढाका में मुसलमान हैं किंगमेकर, फिर भी जीत जाती है BJP
Pakistan News
'घर खाली करो या बमबारी...', नेतन्याहू नहीं, पाकिस्तान की फौज बनी मुसलमानों की दुश्मन
Rahat indori
शायर राहत इंदौरी जिनकी मौत पर शोक और संवेदना जताने के बजाए कुछ लोगों ने मनाया जश्न!
Indonesia News
Gay संबंधों पर इंडोनेशिया में कोर्ट का खतरनाक सजा; बंद कमरे में हुई केस की सुनवाई!
Pakistan News
पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का टूटा सब्र का बांध, सड़क पर उतरे हजारों लोग
Fatehpur Maqbara News
33 साल बाद UP के फतेहपुर में फिर दोहरा रहा अयोध्या का इतिहास; उपद्रवियों की भीड़...'
jammu kashmir news
क्या यासीन मलिक को होगी फांसी, NIA की मांग पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई?
Rajasthan news
'शोहदा ए कर्बला' की याद में निकला जुलूस,हजारों आशिके इमाम हुसैन हुए यात्रा में शामिल
;