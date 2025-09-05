बर्दाश्त नहीं 'मुस्लिम से दशहरे का उद्घाटन'; बानू मुश्ताक से की न्योता ठुकराने की अपील
Karnataka News: कर्नाटक के पूर्व विधान परिषद सदस्य और बीजेपी नेता अब्दुल अजीम ने बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक से दशहरा उद्घाटन का न्योता अस्वीकार करने की अपील की. उनका कहना है कि यह हिंदू धार्मिक उत्सव है और इसे हिंदुओं द्वारा ही उद्घाटित किया जाना चाहिए.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:59 PM IST

कर्नाटक: बीजेपी नेता और कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व सदस्य अब्दुल अज़ीम ने बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक से दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए कांग्रेस सरकार के न्योता को अस्वीकार करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जब हिंदुओं ने कहा है कि अन्य धर्मों के लोगों को इस समारोह का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, तो उन्हें भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए.

पूर्व पुलिस अधिकारी से राजनेता बने अज़ीम ने कहा, “कर्नाटक सरकार ने बानू मुश्ताक को दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है. हालांकि, राज्य के हिंदुओं ने अनुरोध किया है कि वह इस कार्यक्रम का उद्घाटन न करें. यह एक हिंदू धार्मिक उत्सव है और इसका उद्घाटन हिंदुओं द्वारा किया जाना चाहिए न कि दूसरे धर्मों के लोगों द्वारा नहीं. इसलिए, उन्हें निमंत्रण अस्वीकार कर देना चाहिए.”

बीजेपी नेता ने की बानू मुश्ताक की तारीफ

उन्होंने बुकर पुरस्कार विजेता कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक की तारीफ करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक में शांति और सद्भाव बनाए रखना जरूरी है. अजीम ने बताया कि उन्होंने अपनी पुलिस सेवा के दौरान कई बार मैसूर दशहरा और चामुंडी मंदिर में सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभाली है. उनके मुताबिक दशहरा एक हिंदू धार्मिक त्योहार है, जैसे मुसलमानों के लिए बकरीद और रमजान होते हैं. ऐसे में किसी मुस्लिम को इस त्योहार के उद्घाटन के लिए बुलाना विवाद पैदा कर सकता है और हिंदू-मुस्लिम के बीच गलतफहमी बढ़ा सकता है.

सरकार इन से कराए उद्घाटन

उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में बानू मुश्ताक का सम्मान करना चाहती है, तो किसी और मौके पर कर सकती है लेकिन दशहरा उत्सव का उद्घाटन किसी धार्मिक व्यक्ति, प्रतिष्ठित हिंदू, कन्नड़ समाज के सम्मानित शख्स या देश की सेवा करने वाले व्यक्ति से करवाना ही बेहतर होगा.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Karnataka NewsAbdul Azeem on Banu Mushtaq

