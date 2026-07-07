'मस्जिदों में भरवाए जा रहे वोटर फॉर्म', कर्नाटक में चुनावी धांधली का आरोप; EC पहुंचा NDA

मस्जिदों में भरे जा रहे हैं SIR फॉर्म?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए एक पत्र में NDA नेताओं ने इल्जाम लगाया है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की तय प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना ही कमजोर हो रही है. नियमों के मुताबिक, बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को घर-घर जाकर फॉर्म भरने और परिवार के हर सदस्य की पहचान वेरिफाई करने की जरूरत होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. NDA के नेताओं ने दावा है कि BLOs घर-घर जाकर जानकारी लेने के बजाय कम्युनिटी हॉल, मस्जिदों और अपने घरों में बैठकर ही फ़ॉर्म भर रहे हैं. लोगों को इन कम्युनिटी हॉल और मस्जिदों में बुलाने के लिए खास तौर पर WhatsApp ग्रुप बनाए गए हैं और उन्हें इन जगहों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.