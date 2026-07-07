'मस्जिदों में भरवाए जा रहे वोटर फॉर्म', कर्नाटक में चुनावी धांधली का आरोप; EC पहुंचा NDA

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Karnataka News: कर्नाटक में वोटर लिस्ट के लिए चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) अभियान को लेकर बवाल मचा हुआ है. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के नेताओं ने भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है और जमकर विरोध किया है. 6 जुलाई को BJP के नेतृत्व वाले NDA के एक प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी वी. अंबुकुमार से मुलाकात की और इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.
NDA नेताओं ने पूरे मामले की फौरन जांच और सभी फॉर्म्स की अनिवार्य रूप से घर-घर जाकर दोबारा जांच (री-वेरिफिकेशन) कराने की मांग की है. चुनाव अधिकारी से मिलने वाले डेलिगेशन में केंद्रीय मंत्री एच० डी० कुमारस्वामी, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और शोभा करंदलाजे, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता R. अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावडी नारायणस्वामी और साथ ही दोनों पार्टियों के कई दूसरे सीनियर नेता शामिल थे.
मस्जिदों में भरे जा रहे हैं SIR फॉर्म?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए एक पत्र में NDA नेताओं ने इल्जाम लगाया है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की तय प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना ही कमजोर हो रही है. नियमों के मुताबिक, बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को घर-घर जाकर फॉर्म भरने और परिवार के हर सदस्य की पहचान वेरिफाई करने की जरूरत होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. NDA के नेताओं ने दावा है कि BLOs घर-घर जाकर जानकारी लेने के बजाय कम्युनिटी हॉल, मस्जिदों और अपने घरों में बैठकर ही फ़ॉर्म भर रहे हैं. लोगों को इन कम्युनिटी हॉल और मस्जिदों में बुलाने के लिए खास तौर पर WhatsApp ग्रुप बनाए गए हैं और उन्हें इन जगहों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
NDA के नेताओं ने की बड़ी मांग
NDA के नेताओं का कहना है कि इन गड़बड़ियों के सबूत सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं और मुख्यधारा की मीडिया में भी इनकी रिपोर्ट आई है. राज्य के कई दूसरे हिस्सों से भी ऐसी ही कई शिकायतें मिल रही हैं. नेताओं ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से चुनाव की निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं. अगर ऐसा ही चलता रहा, तो इससे बनने वाली वोटर लिस्ट पूरी तरह से 'अविश्वसनीय' होगी. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई प्रक्रिया से किसी भी तरह का विचलन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. नेताओं ने मांग की है कि सभी भरे हुए फॉर्म का डोर-टू-डोर री-वेरिफिकेशन ज़रूरी होना चाहिए. इस पूरे मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए. गड़बड़ियों के लिए ज़िम्मेदार सभी अधिकारियों और राजनीतिक पदाधिकारियों के खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.