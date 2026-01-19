"जिहादी हैं क्रिकेटर रिंकू सिंह"...एक वीडियो की वजह से करणी सेना ने काटा बवाल

Cricketer Rinku Singh Controversy: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल खड़ा हो गया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हिंदू समुदाय के भगवान हनुमान शंकर, विष्णु, और गणेश जी को वाहन चलाते दिखाया गया है. इस वीडियो के वायरल होने पर करणी सेना के सदस्यों ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को जिहादी बताया और अलीगढ़ में थाना सासनी गेट में रिंकू सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

क्रिकेटर रिंकू सिंह के पोस्ट पर करणी सेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान ने कहा कि रिंकू सिंह हिंदू समाज की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं. करणी सेना ने रिंकू सिंह के खिलाफ विरोध व्यक्त किया और कहा कि रिंकू सिंह के इस सोशल मीडिया पोस्ट से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है.

क्रिकेटर रिंकू सिंह का इंडियन प्रिमियर लीग (IPL) की KKR टीम में चयन हुआ है. इस टीम के मालिकों में से एक शाहरुख खान भी हैं. शाहरुख खान की टीम में चयन होने को इस घटना से जोड़ते हुए करणी सेना के अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष सुमित तोमर ने रिंकू सिंह के लिए विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह ने भी शाहरुख खान की तरह अपनी जिहादी मानसिकता को प्रदर्शित किया है और हमारे सभी देवी देवताओं को एआई जेनरेटेड वीडियो को पोस्ट किया है. बता दें कि रिंकू सिंह भी अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं और उनपर मुकदमा भी अलीगढ़ में कराई गई है.

करणी सेना ने रिंकू सिंह की घटना की निंदा करते हुए माफी की मांग की है. करणी सेना के सदस्यों ने कहा कि रिंकू सिंह इस घटना के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे. साथ ही करणी सेना के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो करणी सेना के कार्यकर्ता भारी तादाद में सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे.