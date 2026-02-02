आतंक फंडिंग नेटवर्क पर शिकंजा, श्रीनगर–बारामूला समेत चार इलाकों में दबिश

Advertisement
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंआतंक फंडिंग नेटवर्क पर शिकंजा, श्रीनगर–बारामूला समेत चार इलाकों में दबिश

Kashmir NIA Raid: आतंकवाद और फंडिंग नेटवर्क की जांच के तहत NIA ने सोमवार को कश्मीर घाटी में कई जगहों पर एक साथ छापे मारे. तलाशी अभियान श्रीनगर, बारामूला, सोपोर और बांदीपोरा में चलाए गए. यह ऑपरेशन स्थानीय पुलिस और CRPF की मदद से किया गया.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 02, 2026, 01:33 PM IST

Jammu Kashmir News: NIA ने सोमवार को कश्मीर घाटी में आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों और फंडिंग नेटवर्क की चल रही जांच के तहत कई जगहों पर छापे मारे. NIA सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर, बारामूला, सोपोर और बांदीपोरा में सुबह-सुबह तलाशी ली गई. NIA टीमों को संदिग्ध व्यक्तियों से जुड़े आवासीय और अन्य परिसरों पर एक साथ मारे गए छापों में स्थानीय पुलिस और CRPF कर्मियों ने सहायता की. 

सूत्रों ने आगे बताया कि ये छापे घाटी में काम कर रहे आतंकी फंडिंग और सपोर्ट नेटवर्क पर एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा हैं. बारामूला जिले के बोमाई, सोपोर, जेठान, रफीआबाद और मॉडल टाउन सोपोर में छापे मारे जा रहे थे. इसी तरह, बांदीपोरा के मुख्य शहर और श्रीनगर जिले के HMT मुस्तफाबाद इलाके में भी तलाशी चल रही थी. एक आधिकारिक बयान और आगे के विवरण का इंतजार है. यह याद किया जा सकता है कि NIA अदालत में आतंकवाद से जुड़े मामलों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रही है. 18 जनवरी 2019 को NIA ने लश्कर-ए-तैयबा आतंकी समूह के प्रमुख हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. यह अलगाववादी नेताओं शब्बीर शाह और अन्य की जमानत याचिकाओं का भी विरोध कर रही है.

NIA 1990 में श्रीनगर शहर के रावलपोरा इलाके में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना सहित चार IAF कर्मियों की हत्या के मामले में JKLF प्रमुख यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग कर रही है. गवाहों ने पहले ही यासीन मलिक को मुख्य शूटर और शौकत बख्शी को उस आतंकी हमले में उसके आतंकी सहयोगियों में से एक के रूप में पहचाना है. 

यासीन मलिक पहले से ही राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आपराधिक साजिश का हिस्सा होने की बात कबूल करने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 जनवरी को NIA को एक आतंकी फंडिंग मामले में मौत की सजा की मांग वाली एजेंसी की अपील के संबंध में मलिक द्वारा प्रस्तुत जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया.

इनपुट-IANS

