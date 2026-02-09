कश्मीर ऑपरेशन जिंदा रखने के लिए नए चेहरों की तलाश में है ISI, रिपोर्ट से खुलासा

Advertisement
ISI Kashmir Operations: ISI अब कश्मीर में अपने ऑपरेशन जारी रखने के लिए अफगान तालिबान के अंदर नाराज गुटों की तलाश कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह गतिविधि कश्मीर की स्थिति को लेकर बढ़ती निराशा और दबाव को दिखाती है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:37 PM IST

ISI Kashmir Operations: अफगान तालिबान के साथ संबंध खराब होने के बाद पाकिस्तान असंतुष्ट तत्वों की तलाश कर रहा है और उन्हें जैश-ए-मोहम्मद में भर्ती कर रहा है. भारतीय एजेंसियों को पता चला है कि ISI अफगान तालिबान और अन्य अलग हुए गुटों से असंतुष्ट तत्वों की तलाश कर रही है. मकसद ऐसे लोगों को भर्ती करके उन्हें जैश-ए-मोहम्मद में शामिल करना है.

एक अधिकारी ने कहा कि रणनीति यह है कि इन लोगों को सीधे अफगानिस्तान से भारत में घुसपैठ कराई जाए. इसके अलावा, ISI अफगान तालिबान को भी तोड़ना चाहती है, जिसके साथ उसे फिलहाल बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं. यह नई रणनीति इसलिए बनाई गई है क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में लॉन्चपैड पर इंतजार कर रहे आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करना नामुमकिन लग रहा है. पहलगाम हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा अपने चरम पर है.

एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि इस रणनीति का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है. 1980 के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने वाले कई लोगों को लड़ाई खत्म होने के बाद कश्मीर भेजा गया था. 1989 में सोवियत संघ के पीछे हटने के बाद कई अफगान लड़ाकों को भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कश्मीर भेजा गया था. खुफिया एजेंसियों के अनुसार, इस बार दबाव बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हताशा बढ़ रही है. 

कश्मीर में पाकिस्तानी मूल के मुश्किल से 50 आतंकवादी बचे हैं. यह लगातार हमला करने के लिए काफी संख्या नहीं है. इसके अलावा, सुरक्षा बलों ने बचे हुए आतंकवादियों का शिकार करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है. सुरक्षा बलों को काफी सफलता मिली है और पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों की संख्या 2019 में 600 से घटकर 50 हो गई है. इन घटनाओं से ISI हलकों में खतरे की घंटी बज गई है. 

ISI और पाकिस्तानी सेना दोनों पर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों का घुसपैठ को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव है. वे पूछ रहे हैं कि सेना घुसपैठ में मदद क्यों नहीं कर पा रही है. वे भी समझते हैं कि अगर उन्हें जीवित रहना है, तो उन्हें कश्मीर में और कड़ी लड़ाई लड़नी होगी और घुसपैठ लगभग शून्य होने के कारण, वे अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे.

खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि फिलहाल PoK में लॉन्चपैड पर कम से कम 1,500 आतंकवादी इंतज़ार कर रहे हैं. जब से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, तब से घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम रही है. जम्मू और कश्मीर में बचे 50 आतंकवादियों में से, यह पता चला है कि उनमें से कई ने अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. एक अधिकारी ने बताया कि अफगानिस्तान के कई पूर्व सैनिकों को जैश-ए-मोहम्मद में भर्ती किया गया है, और उन्हें घाटी में भेजा गया है.

हाल ही में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हुए एनकाउंटर के दौरान, यह पाया गया कि उनमें से दो ने संगठन में भर्ती होने और फिर कश्मीर भेजे जाने से पहले अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी थी. ISI भी अफगान तालिबान को कमजोर करने के लिए उनके बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान तालिबान के साथ तालमेल बिठाने में कामयाब नहीं हो पाया है और इससे काफी निराशा हुई है. दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान सुरक्षा बलों को नुकसान हो रहा है.

इस समय पाकिस्तान के लिए तालिबान को साथ लाना या उसे कमजोर करना एक बड़ी प्राथमिकता है. एक अधिकारी ने बताया कि एक तरफ वह लड़ाई रोकना चाहता है, और दूसरी तरफ चीनी दबाव है. चीनी इस बात पर अड़े हैं कि अफगानिस्तान चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) प्रोजेक्ट 2.0 का हिस्सा है. नकदी की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के होने के लिए बेताब है. चीनियों ने पाकिस्तानियों से कहा है कि अगर यह प्रोजेक्ट पूरा करना है तो किसी भी कीमत पर अफगान तालिबान को साथ लाएं. इससे इस्लामाबाद पर बहुत दबाव पड़ा है और इसलिए उसे तालिबान को कमजोर करने और फिर उन्हें साथ लाने की जरूरत महसूस हो रही है.

इनपुट-IANS

