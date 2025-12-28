होटल फुल, मौसम बेरहम; New Year पर कश्मीर में बारिश-बर्फबारी को लेकर अलर्ट

Jammu Kashmir Weather News Today: जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम ने इतवार (28 दिसंबर) को करवट बदला. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से ऊपर पहुंच गया, जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत महसूस हुई. हालांकि, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी के मुताबिक यह राहत अस्थायी है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

इतवार को श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर अब भी साफ नजर आया. गुलमर्ग में पारा माइनस 2.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा।. इसके अलावा कटरा में 8.2, बटोटे में 6.9, बनिहाल में 4.5 और भद्रवाह में 1.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार (29 दिसंबर) तक पूरे क्षेत्र में बादल छाए रहने की संभावना है. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. खास तौर पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी होने के आसार हैं, जबकि कश्मीर घाटी के मध्य और उत्तरी हिस्सों में मध्यम स्तर की बर्फबारी की उम्मीद जताई गई है.

कश्मीर में जारी है 'चिल्लई कलां'

इसी बीच कश्मीर में सर्दी के सबसे कठोर दौर 'चिल्लई कलां' का सिलसिला जारी है. स्थानीय भाषा में 'चिल्लई कलां' कहे जाने वाले इस 40 दिनों के कठिन शीतकाल की शुरुआत 21 दिसंबर को हुई थी, जो 30 जनवरी तक चलेगा. यह दौर सिर्फ ठंड के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के जल संसाधनों के लिए भी बेहद अहम माना जाता है. चिल्लई कलां के दौरान होने वाली भारी बर्फबारी से ही जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौजूद बारहमासी जलाशय भरते हैं. यही जलाशय गर्मियों के महीनों में नदियों, झरनों और झीलों को पानी उपलब्ध कराते हैं.

विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर चिल्लई कलां के दौरान पर्याप्त बर्फबारी नहीं होती, तो यह आने वाले समय में सूखे का संकेत बन सकती है. यही वजह है कि लोग इस समय बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नए साल के जश्न को लेकर भी घाटी में खासा उत्साह है. बड़ी संख्या में सैलानी नए साल की शाम मनाने के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के लगभग सभी होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं. सैलानियों के साथ-साथ स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि नए साल की पूर्व संध्या पर अच्छी बर्फबारी हो, ताकि यह समय यादगार बन सके.

'चिल्लई कलां' से जुड़ी हैं खूबसूरत यादें

कश्मीर के बुजुर्ग आज भी चिल्लई कलां की उन लंबी और ठंडी रातों को याद करते हैं, जब सुबह उठते ही चारों ओर बर्फ की मोटी चादर दिखाई देती थी. घरों की छतों के किनारों से लटकती बर्फ की बूंदें सूरज की रोशनी में इंद्रधनुषी रंग बिखेरती थीं. भारी बर्फबारी के चलते कई-कई दिनों तक सड़कें बंद रहती थीं और लोग अपने घरों में उगाई गई सब्जियों, हर घर में मौजूद छोटी मुर्गियों के अंडों और खुद पाली गई गायों के दूध पर निर्भर रहते थे. यही यादें आज भी कश्मीर की सर्दियों को एक खास पहचान देती हैं.

