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अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट का NIA को नोटिस

Separatist Leader Asiya Andrabi Appeal In Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने आसिया अंद्राबी और उनकी दो सहयोगियों की उस अपील पर NIA से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने UAPA मामले में मिली सज़ा को चुनौती दी है. अदालत ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ाते हुए रिकॉर्ड तलब किए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 03, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:24 PM IST
अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट का NIA को नोटिस

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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