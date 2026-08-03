/अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट का NIA को नोटिस

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Separatist Leader Asiya Andrabi Appeal In Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (3 अगस्त) को कश्मीरी अलगाववादी नेता और दुखतरान-ए-मिल्लत (DeM) की चीफ आसिया अंद्राबी और उनके दो सहयोगियों की अपीलों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा. इन लोगों ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत एक आतंकी मामले में अपनी सज़ा और दोषसिद्धि को चुनौती दी है. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के ख़िलाफ़ अंद्राबी की अपील पर NIA को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी.
बेंच ने उनके साथ दोषी ठहराई गईं सूफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन की अपीलों पर भी एजेंसी से जवाब मांगा. इन दोनों ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 30-30 साल की सज़ा सुनाई गई थी. हाई कोर्ट ने दोषियों की उन अर्जियों पर भी नोटिस जारी किया जिनमें अपील के निपटारे तक सज़ा पर रोक लगाने की मांग की गई थी. बेंच ने अपील दायर करने में हुई देरी को माफ़ कर दिया. कोर्ट ने माना कि अपील करने वालों के करीबी परिवार के सदस्य जम्मू-कश्मीर में रहते हैं और उनके पास तय समय के भीतर अपील की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ नहीं थीं.
कोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगाए जाएं और आदेश दिया कि रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत को अलग से सुरक्षित रखा जाए. अपील करने वालों को अपने पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देते हुए हलफ़नामा दायर करने का भी निर्देश दिया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी. ये अपीलें 14 जनवरी के ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देती हैं, जिसके तहत NIA द्वारा जांचे गए मामले में अंद्राबी, फहमीदा और नसरीन को दोषी ठहराया गया था.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर शुरू की गई NIA की जांच से जुड़ा है. खुफिया जानकारी से पता चला था कि प्रतिबंधित संगठन दुखतरान-ए-मिल्लत के सदस्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और सार्वजनिक कार्यक्रमों का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर को अलग करने, उग्रवाद को बढ़ावा देने और भारत-विरोधी प्रचार फैलाने के लिए कर रहे थे. 24 मार्च को, NIA कोर्ट ने अंद्राबी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई, जबकि सूफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को दोषी ठहराए जाने के बाद 30-30 साल की सज़ा सुनाई गई. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रतिबंधित संगठन 'दुख्तरान-ए-मिल्लत' की संस्थापक और कथित प्रमुख अंद्राबी, एक आतंकी साज़िश और भारत सरकार के खिलाफ़ युद्ध छेड़ने से जुड़े अपराधों में शामिल थीं.
उन्हें 2018 में गिरफ़्तार किया गया था और NIA ने उन पर आपराधिक साज़िश, युद्ध छेड़ने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और राजद्रोह से संबंधित IPC की धाराओं के साथ-साथ UAPA की धाराओं के तहत आरोप लगाए थे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने 14 जनवरी, 2026 को तीनों मुल्जिमों को दोषी ठहराने के बाद सज़ा सुनाई. हालाँकि मुक़दमे की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी, लेकिन जज के तबादले के बाद सज़ा का आदेश कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनाया गया.
इससे पहले, 21 दिसंबर, 2020 को NIA कोर्ट ने अंद्राबी और उनके दो सहयोगियों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं - जिनमें धारा 120B, 121, 121A, 124A, 153B और 505 शामिल हैं - और गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। NIA की चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमों ने कथित तौर पर एक्स (पहले ट्विटर), फ़ेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और टेलीविज़न चैनलों (जिनमें पाकिस्तान स्थित चैनल भी शामिल थे) का इस्तेमाल ऐसे भाषण और संदेश फैलाने के लिए किया, जिनसे एजेंसी के मुताबिक़ अलगाववादी और भारत-विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा मिला.