/अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट का NIA को नोटिस

अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर शुरू की गई NIA की जांच से जुड़ा है. खुफिया जानकारी से पता चला था कि प्रतिबंधित संगठन दुखतरान-ए-मिल्लत के सदस्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और सार्वजनिक कार्यक्रमों का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर को अलग करने, उग्रवाद को बढ़ावा देने और भारत-विरोधी प्रचार फैलाने के लिए कर रहे थे. 24 मार्च को, NIA कोर्ट ने अंद्राबी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई, जबकि सूफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को दोषी ठहराए जाने के बाद 30-30 साल की सज़ा सुनाई गई. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रतिबंधित संगठन 'दुख्तरान-ए-मिल्लत' की संस्थापक और कथित प्रमुख अंद्राबी, एक आतंकी साज़िश और भारत सरकार के खिलाफ़ युद्ध छेड़ने से जुड़े अपराधों में शामिल थीं.