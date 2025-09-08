Bihar News: अखलाक की झोपड़ी में NIA ने की छापेमारी, पुलवामा हमले में तलाश रही एजेंसी
Bihar News: अखलाक की झोपड़ी में NIA ने की छापेमारी, पुलवामा हमले में तलाश रही एजेंसी

Katihar News: कटिहार जिले के बालू टोल गांव में NIA ने छापा मारा. टीम चेन्नई में काम करने वाले अखलाक की गिरफ्तारी के बाद उसके घर पहुंची और परिजनों से पूछताछ की.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 08, 2025, 05:02 PM IST

Bihar News: अखलाक की झोपड़ी में NIA ने की छापेमारी, पुलवामा हमले में तलाश रही एजेंसी

Katihar NIA Raid: बिहार के कटिहार जिले के सेमापुर ओपी क्षेत्र के बालू टोल गांव में आज सुबह NIA की एक टीम ने अचानक छापेमारी की. वे घर में मौजूद लोगों के परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं. NIA की यह छापेमारी अखलाक नाम के एक व्यक्ति के घर पर हुई. जराए के मुताबिक, अखलाक लंबे समय से चेन्नई में रहकर काम कर रहा था.

पूर्व मुखिया मजबूर रहमान ने कहा, "हमें जानकारी मिली है कि अखलाक को चेन्नई में गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उसे किस मामले में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि अखलाक से किसने संपर्क किया और उसकी गतिविधियां क्या थीं, इसकी जांच की जा रही है."  

पुलवामा हमले में आया है नाम
पूर्व मुखिया ने बताया कि अखलाक का नाम पुलवामा हमले के बाद सामने आया है. यही वजह है कि अब NIA ने उसके घर पर छापा मारा.  दरअसल, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे. इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी. तब से सुरक्षा एजेंसियां लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही हैं.

अखलाक के घर से क्या मिला
जराए के मुताबिक , NIA की टीम अखलाक के घर से कुछ दस्तावेज और सामान जब्त कर रही है. एजेंसी उसके मोबाइल और दूसरे  संपर्क सूत्रों की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी बातचीत किन लोगों से होती थी. जांच एजेंसी को शक है कि अखलाक का किसी बड़े नेटवर्क से संबंध हो सकता है, जिस पर एजेंसी लगातार निगरानी रख रही है.

गांव में फैली खामोशी
छापेमारी के बाद गांव में माहौल पूरी तरह बदल गया है. सुबह-सुबह NIA की कार्रवाई ने ग्रामीणों को चौंका दिया. लोग घरों के बाहर इकट्ठा होकर आपस में चर्चा कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले कभी NIA की टीम गांव में नहीं आई थी. 

