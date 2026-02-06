कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा फेल? मुस्लिम देश कजाकिस्तान बनाई दूरी

Pakistan Kazakhstan Relations: पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर का राग अलापता रहता है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है. उसके दोस्त देश भी उसे धोखा देते हैं और भारत का साथ देते हैं. एक बार फिर एक मुस्लिम देश ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को निराश किया है. पाकिस्तान और कजाकिस्तान ने पिछले बुधवार को एक जॉइंट घोषणा जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों देश यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) के प्रस्तावों के आधार पर जम्मू-कश्मीर मुद्दे को सुलझाने का समर्थन करते हैं. हालांकि, पाकिस्तान के दावों के उलट कजाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट और उसकी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने कश्मीर मुद्दे का कोई ज़िक्र नहीं किया.

कजाकिस्तान द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेजों में सिर्फ आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और व्यापार समझौतों का जिक्र है. हालांकि, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी संयुक्त घोषणा के पैराग्राफ 15 में साफ तौर पर कश्मीर का जिक्र है. इस दौरे के दौरान 37 से 60 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें माइनिंग इंडस्ट्री और जियोलॉजिकल साइंस में सहयोग, UN शांति मिशन में यूनिट्स की संयुक्त तैनाती पर एक समझौता और कराची और ग्वादर बंदरगाहों और 'ट्रांस-कैस्पियन' ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तक कजाकिस्तान की पहुंच पर चर्चा शामिल थी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग पर भी चर्चा हुई.

भारत का कजाकिस्तान के साथ कैसा है संबंध?

कजाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर लगातार संतुलित और तटस्थ रुख बनाए रखा है. भारत के साथ उसके लंबे समय से अच्छे और भरोसेमंद रणनीतिक और आर्थिक संबंध भी हैं. भारत ने लगातार कहा है कि कश्मीर एक अंदरूनी और द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए. भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि पुराने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का हवाला देकर कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय बनाने की कोशिशें स्वीकार नहीं की जाएंगी.

पाकिस्तान का नहीं दिया साथ

सियासी एक्सपर्ट का मानना ​​है कि अगर कजाकिस्तान ने सच में कश्मीर से जुड़ा कोई बयान साइन किया है, तो इससे भारत-कजाकिस्तान संबंधों में कुछ तनाव पैदा हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक कजाकिस्तान ने इस मुद्दे पर किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया है. हालांकि, इस पूरे मामले में एक अहम बात यह है कि कजाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए, कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह पाकिस्तान की तरफ से एक तरह की "राजनयिक चाल" हो सकती है ताकि यह दिखाया जा सके कि कुछ देश कश्मीर मुद्दे पर उसके रुख का समर्थन कर रहे हैं.