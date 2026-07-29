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वक्फ बोर्ड पर 'झूठ' फैलाने वालों पर भड़के केरल CM, विजयन के पत्र पर भी दिया बड़ा जवाब

Kerala CM on Waqf Board: जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामलों के संबंध में केरल के मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम पिनाराई विजयन से एक पत्र मिलने की तस्दीक की. साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड के बारे में फैलाई जा रही 'गलत सूचना' की आलोचना करते हुए कहा कि इस मुद्दे को लेकर गुमराह करने वाले दावे किए जा रहे हैं.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 29, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:57 PM IST
वक्फ बोर्ड पर 'झूठ' फैलाने वालों पर भड़के केरल CM, विजयन के पत्र पर भी दिया बड़ा जवाब

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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