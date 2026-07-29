वक्फ बोर्ड पर 'झूठ' फैलाने वालों पर भड़के केरल CM, विजयन के पत्र पर भी दिया बड़ा जवाब

CM सतीसन ने छात्रों के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े पुलिस मामलों को वापस लेने के संबंध में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन से पत्र मिलने की भी पुष्टि की. विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में केरल में दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का अनुरोध किया था. इसे गृह मंत्री को भेज दिया गया है. वे उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे." कैबिनेट के अहम फैसलों की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री ने कामकाज के तरीके को आधुनिक बनाने और प्रोजेक्ट में देरी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए पांच-सूत्रीय योजना का विवरण दिया. उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. प्रशासनिक सुधारों के तहत, प्रोजेक्ट को लागू करने में देरी के कारण कई सालों से राज्य के खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है. इसलिए, सामान्य प्रशासन विभाग के नेतृत्व में कामकाज के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पांच प्रमुख फैसले लिए गए हैं.