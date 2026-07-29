वक्फ बोर्ड पर 'झूठ' फैलाने वालों पर भड़के केरल CM, विजयन के पत्र पर भी दिया बड़ा जवाब

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Kerala CM on Waqf Board: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने बुधवार को विपक्ष के नेता (LoP) पिनाराई विजयन से एक औपचारिक पत्र मिलने की पुष्टि की. इस पत्र में राज्य में उन लोगों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने का अनुरोध किया गया था जिन्होंने जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में एकजुटता दिखाई थी. मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुरोध पर अभी कार्रवाई की जा रही है.
CM सतीसन ने कहा, "विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में एकजुटता दिखाने के सिलसिले में केरल में दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का अनुरोध किया था. इसे गृह मंत्री को भेज दिया गया है. वे उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे." पुलिस मामलों के अलावा मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता पर तीखा हमला भी किया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता वक्फ बोर्ड पर हाई कोर्ट में राज्य सरकार के कानूनी रुख के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं.
CM सतीसन ने कहा, "विपक्ष के नेता यह दावा फैला रहे हैं कि सरकार ने हाईकोर्ट से कहा था कि वह वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने के पक्ष में है. हालांकि, सरकार ने हाई कोर्ट से कहा था कि अभी जो मामला सामने आया है, उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए. लेकिन, जब पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री थे, तब गठित वक्फ बोर्ड सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया था." अपने हमले को और तेज करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली LDF सरकार के तहत वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की इच्छा जताई थी. CM ने आगे कहा, "LDF सरकार द्वारा नियुक्त वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वे दो और गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करके बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे. अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया गया. नया संशोधन लागू होने के बाद ही LDF सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया. यही सारी समस्याओं की वजह है."
CM सतीसन ने छात्रों के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े पुलिस मामलों को वापस लेने के संबंध में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन से पत्र मिलने की भी पुष्टि की. विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में केरल में दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का अनुरोध किया था. इसे गृह मंत्री को भेज दिया गया है. वे उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे." कैबिनेट के अहम फैसलों की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री ने कामकाज के तरीके को आधुनिक बनाने और प्रोजेक्ट में देरी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए पांच-सूत्रीय योजना का विवरण दिया. उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. प्रशासनिक सुधारों के तहत, प्रोजेक्ट को लागू करने में देरी के कारण कई सालों से राज्य के खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है. इसलिए, सामान्य प्रशासन विभाग के नेतृत्व में कामकाज के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पांच प्रमुख फैसले लिए गए हैं.