ओणम में शरीक होना 'शिर्क' है, मुस्लिम छात्रों को नसीहत देने वाली महिला टीचर पर FIR दर्ज; स्कूल ने भी किया सस्पेंड

Kerala Teacher Onam Controversy: केरल के त्रिशूर ज़िले में एक मुस्लिम महिला टीचर पर संगीन इल्जाम लगा है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुस्लिम टीचर ने मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कूल में आयोजित होने वाले ओणम समारोह से दूर रहने की अपील की थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

त्रिशूर के कदवल्लूर स्थित सिराजुल उलूम इंग्लिश मीडियम स्कूल में काम करने वाली टीचर खादीजा के खिलाफ 26 अगस्त को FIR दर्ज की गई. यह शिकायत डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) के एक कार्यकर्ता ने की थी. FIR के मुताबिक, शिक्षिका ने मुस्लिम छात्रों को व्हाट्सऐप पर भेजे गए एक ऑडियो संदेश में कहा था कि उन्हें ओणम जैसे उत्सवों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए.

मुस्लिम टीचर का कहना था कि ओणम उत्सव 'अनेकेश्वरवाद' यानी एक से अधिक ईश्वर की धारणा पर आधारित है और इसमें शामिल होना इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है. उन्होंने संदेश में कहा कि अगर मुस्लिम छात्र इस तरह के आयोजनों में हिस्सा लेते हैं तो यह 'शिर्क' माना जाएगा. इस्लामिक मान्यता में ‘शिर्क’ का अर्थ है अल्लाह के साथ किसी और को पूजना या उसके बराबर मानना.

पुलिस ने किस धाराओं में केस दर्ज किया?

पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 192 के तहत मामला दर्ज किया है. यह धारा दंगा भड़काने के इरादे से उकसावे की कार्रवाई से जुड़ी है. फिलहाल, जांच चल रही है और शिक्षिका से पूछताछ की जाएगी.

दो स्कूल टीचर पर गिरी गाज

वहीं, इस विवाद पर स्कूल प्रबंधन ने फौरन कार्रवाई की. उन्होंने खादीजा समेत दो टीचर को सस्पेंड कर दिया. प्रबंधन ने साफ कहा कि टीचर्स का बयान उनकी व्यक्तिगत राय है, स्कूल का इससे कोई लेना-देना नहीं है. स्कूल प्रशासन का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी ओणम समारोह पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा.

एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कहा?

मामला सामने आने के बाद केरल के एजुकेशन मिनिस्टर वी. शिवनकुट्टी ने भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है. शिक्षकों को बच्चों के मन में मतभेद या धार्मिक भेदभाव पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है. मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और शिक्षा विभाग के महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी गई है.