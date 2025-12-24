KGMU ने आरोपी डॉक्टर को किया सस्पेंड, जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में FIR

KGMU Doctor Suspended: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) प्रशासन ने दुर्व्यवहार और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े एक मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. KGMU के प्रवक्ता केके सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने प्रशासनिक और पुलिस दोनों तरह की कार्रवाई शुरू कर दी है.

दरअसल, यह घटना 17 दिसंबर को हुई, जब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक फर्स्ट ईयर की रेजिडेंट डॉक्टर को एक साथी डॉक्टर ने परेशान किया, जिसके बाद उसने आत्महत्या करने की कोशिश की. मुख्यमंत्री के पोर्टल पर एक MD पैथोलॉजी की छात्रा ने एक साथी रेजिडेंट डॉक्टर पर शादी की शर्त के तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया.

KGMU के प्रवक्ता केके सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर ने मामले की जांच के लिए एक विशाखा कमेटी का गठन किया था. उन्होंने कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और उसे यूनिवर्सिटी परिसर में आने से रोक दिया गया है. उन्होंने आगे कहा, "वाइस-चांसलर ने एक विशाखा कमेटी का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और उसे परिसर में आने से रोक दिया गया है. उसे तभी आने दिया जाएगा जब उसे जांच के लिए बुलाया जाएगा."

पुलिस कर चुकी है FIR दर्ज

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने इस मामले में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर ली है और यूनिवर्सिटी ने पीड़िता के लिए सुरक्षा की मांग की है, जो आरोपों की गंभीरता को दिखाता है. केके सिंह ने कहा, "पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली है. हम अनुरोध करते हैं कि पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की जाए." सिंह ने आगे कहा कि आरोप हैं कि आरोपी डॉक्टर ने पहले एक महिला का धर्म परिवर्तन कराया था और उससे शादी की थी और कथित तौर पर दूसरी महिला को प्रभावित करने और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था.

धर्म परिवर्तन का है आरोप

KGMU के प्रवक्ता ने कहा, "एक और पहलू जो इस मामले को गंभीर बनाता है, वह यह है कि आरोपी ने पहले किसी का धर्म परिवर्तन कराया था और उससे शादी की थी. अब वह इस महिला के साथ रह रहा था और उसे भी ब्रेनवाश करके उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था." सिंह ने जोर दिया कि मामले के सभी पहलुओं की पूरी तरह से जांच की जाएगी, जिसमें उन अन्य लोगों की भूमिका भी शामिल है जो कथित कृत्यों के बारे में जानते थे या उन्हें छिपाने में मदद की थी. उन्होंने कहा, "पहले इसकी जांच की जाएगी कि यह सच है या नहीं, फिर इसमें कौन-कौन शामिल हैं, उसके साथी कौन थे, और किसे इसके बारे में पता था लेकिन उसने प्रशासन से यह बात छिपाई। सबकी जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी."

डिप्टी सीएम ने क्या कहा?

इससे पहले उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा धार्मिक धर्मांतरण के आरोपों के बाद सरकार ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की घटना का संज्ञान लिया है. उपमुख्यमंत्री ने बताया, "उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."