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KMDA Import Ban On Matton: कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन (KMDA) ने जम्मू-कश्मीर में नए पशुओं के नए आयात को रोकने का ऐलान किया और लोगों को सलाह दी कि वे आने वाले हफ़्तों में शादी और दूसरे कार्यक्रमों की तारीखों पर फिर से सोचें. एसोसिएशन ने कहा कि जब तक सरकार पंजाब में व्यापारियों को ट्रांसपोर्ट से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों को हल नहीं करती, तब तक घाटी के लिए पशु ले जाने वाली कोई भी गाड़ी नहीं भेजी जाएगी.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में KMDA के जनरल सेक्रेटरी मेराज-उद-दीन ने कहा कि कश्मीर को सप्लाई करने वाले बड़े पशु बाज़ारों के व्यापारियों ने फैसला किया है कि जब तक उनकी चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वे जम्मू-कश्मीर के लिए पशुओं से लदी कोई भी नई गाड़ी नहीं भेजेंगे. उन्होंने कहा कि अगर यह मुद्दा हल नहीं हुआ, तो इस फैसले का असर आने वाले शादी के मौसम, सगाई की रस्मों और नज़र-ओ-नियाज़ के कार्यक्रमों के दौरान मटन की उपलब्धता पर पड़ सकता है.
घाटी मे स्टॉक पशुओं से मुहर्रम तक काम चलाने की करेंगे कोशिश- मेहराज़-उद-दीन
मेहराज़-उद-दीन ने कहा, "हम उन लोगों से अपील करते हैं जिन्होंने मुहर्रम के बाद शादी की तारीखें तय की हैं या बड़े कार्यक्रमों की योजना बनाई है, वे हालात को ध्यान में रखें और ज़रूरी बदलाव करें. अगर नए पशुओं का आना बंद रहता है, तो व्यापारी सप्लाई की गारंटी नहीं दे पाएंगे." एसोसिएशन ने कहा कि घाटी में मौजूद स्टॉक अगले कुछ दिनों के लिए काफ़ी हो सकता है और मुहर्रम के दौरान सप्लाई बनाए रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन चेतावनी दी कि पशुओं के आयात में लंबे समय तक रुकावट से उसके बाद सप्लाई पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा, "आमतौर पर हमारे पास दो-तीन दिन का स्टॉक होता है. हम मुहर्रम के दौरान सप्लाई को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नई गाड़ियाँ नहीं आईं, तो उसके बाद हालात मुश्किल हो सकते हैं."
चेकपॉइंट्स पर पशु ट्रांसपोर्टरों को घंटों रोकने से व्यापारियों को होते हैं भारी नुकसान
मेराज-उद-दीन ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब में चेकपॉइंट्स पर पशु ट्रांसपोर्टरों को परेशान किया जाता है, उन्हें लंबे समय तक रोका जाता है और उनसे ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है और व्यापारियों को नुकसान होता है. उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को प्रति गाड़ी 20,000 से 30,000 रुपये देने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि पशु ले जाने वाली गाड़ियों को रास्ते में कई घंटों तक रोककर रखा जाता है. उन्होंने कहा, "जब जानवरों को ले जाने वाले वाहनों को 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान में दो से चार घंटे तक रोका जाता है, तो जानवरों की मौत बढ़ जाती है और व्यापारियों को भारी नुकसान होता है. बार-बार दखल की गुहार लगाने के बावजूद हमें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है."
जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, व्यापारी नए आयात पर रोक जारी रखेंगे-KMDA
KMDA ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन पर आरोप लगाया कि पिछले एक साल में कई बार बात करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पाया है. मेहराज़-उद-दीन ने कहा, "हम कोई राहत या एहसान नहीं मांग रहे हैं. हम न्याय मांग रहे हैं. हमने हर अधिकारी से संपर्क किया है, कई बार पंजाब गए हैं और बार-बार यह मुद्दा उठाया है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है." उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने हाल के दिनों में दखल के लिए राजनीतिक नेताओं और अन्य संबंधित लोगों से संपर्क किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, व्यापारी नए आयात पर रोक जारी रखेंगे.
मेहराज़-उद-दीन ने आगे कहा कि जब तक सरकार पंजाब के अधिकारियों के साथ इस मामले पर बात नहीं करती और घाटी में जानवरों के सुचारू परिवहन को सुनिश्चित नहीं करती, तब तक किसी भी बाज़ार से जम्मू-कश्मीर के लिए जानवरों का कोई नया वाहन लोड नहीं किया जाएगा.