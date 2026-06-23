घाटी मे स्टॉक पशुओं से मुहर्रम तक काम चलाने की करेंगे कोशिश- मेहराज़-उद-दीन

मेहराज़-उद-दीन ने कहा, "हम उन लोगों से अपील करते हैं जिन्होंने मुहर्रम के बाद शादी की तारीखें तय की हैं या बड़े कार्यक्रमों की योजना बनाई है, वे हालात को ध्यान में रखें और ज़रूरी बदलाव करें. अगर नए पशुओं का आना बंद रहता है, तो व्यापारी सप्लाई की गारंटी नहीं दे पाएंगे." एसोसिएशन ने कहा कि घाटी में मौजूद स्टॉक अगले कुछ दिनों के लिए काफ़ी हो सकता है और मुहर्रम के दौरान सप्लाई बनाए रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन चेतावनी दी कि पशुओं के आयात में लंबे समय तक रुकावट से उसके बाद सप्लाई पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा, "आमतौर पर हमारे पास दो-तीन दिन का स्टॉक होता है. हम मुहर्रम के दौरान सप्लाई को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नई गाड़ियाँ नहीं आईं, तो उसके बाद हालात मुश्किल हो सकते हैं."