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शादी-ब्याह के मौसम के बीच कश्मीर में मटन पर संकट, KMDA ने पशुओं की सप्लाई रोकी

KMDA Import Ban On Matton: कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन (KMDA) ने पंजाब में पशु परिवहन से जुड़ी समस्याओं के विरोध में जम्मू-कश्मीर के लिए नए पशुओं की आपूर्ति रोकने का ऐलान किया है. एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो मुहर्रम के बाद शादी-ब्याह और अन्य कार्यक्रमों में मटन की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 23, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:36 PM IST
शादी-ब्याह के मौसम के बीच कश्मीर में मटन पर संकट, KMDA ने पशुओं की सप्लाई रोकी

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