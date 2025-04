Pahalgam Attack: सैलानियों की जान बचाने वाले कश्मीरी शख्स ने क्या कहा? जानें

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया. इस हमले में 27 बेकसूर सैलानियों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए. चारों तरफ चीख-पुकार मची थी, लोग इधर-उधर भाग रहे थे. डर और दहशत का माहौल था. इसी दौरान लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी कश्मीरी के पहलगाम का रहने वाला Sajad Ahmad Bhat फरिश्ता बनकर आया और वह अपनी बहादुरी से कई लोगों की जान बचाकर इंसानियत की मिसाल पेश की.

Sajad Ahmad Bhat पेशे से एक स्थानीय गाइड और शॉल के व्यापारी हैं. हमले के दौरान सज्जाद ने खून से लथपथ सैलानियों को अपने पीठ पर लादकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और पानी भी पिलाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें Sajad Ahmad Bhat को देखा जा सकता है कि वह एक जख्मी सैलानी को अपनी पीठ पर उठाकर दौड़ते हुए अस्पातल ले जाते नजर आ रहे हैं.

सैलानियों के जान बचाने वाली कश्मीरी शख्स ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए Sajad Ahmad Bhat ने बताया कि जैसे ही उन्हें हमले की जानकारी मिली, वे फौरन मदद के लिए निकल पड़े. पहलगाम पोनी एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहीद वान ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में घटना की जानकारी दी थी, जिसके बाद सज्जाद और उनके साथियों ने घटनास्थल की ओर रुख किया. सज्जाद ने कहा, "हम दोपहर करीब 3 बजे वहां पहुंचे. वहां का मंजर बेहद डरावना था. लोग चीख रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे. हमने घायलों को पानी पिलाया और जो लोग चल नहीं सकते थे, उन्हें उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया."

