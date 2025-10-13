हिजाब पहनकर स्कूल गई लड़की को गेट पर रोका, मच गया बवाल; बंद करना पड़ा स्कूल!

Kochi Hijab Controversy: कोच्चि के पल्लुरुथी स्थित सेंट रीटा स्कूल में एक छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोका गया. इस फैसले के बाद स्कूल में हंगामा मच गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Kochi Hijab Controversy: केरल के कोच्चि में पल्लुरुथी के सेंट रीटा स्कूल में एक छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोका गया है, जिसके बाद हंगामा मच गया है. इस घटना के बाद कुछ संगठनों ने स्कूल को धमकियां भी दी हैं, जिसके कारण स्कूल को सुरक्षा कारणों से दो दिन के लिए बंद कर दिया गया.
स्कूल प्रबंधन ने बताया कि स्कूल का अस्थायी बंद होना दूसरे स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था. प्रिंसिपल ने कहा कि यूनिफॉर्म का पालन करना सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है और एक छात्रा को हिजाब पहनने की इजाजत देने से दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका पालन न करने के लिए प्रेरित हो सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रा पिछले चार महीनों से बिना हिजाब के कक्षाओं में आ रही थी और सिर्फ पिछले मंगलवार से उसने हिजाब पहनना शुरू किया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ.
छात्रा के पिता का बड़ा इल्जाम
छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को हिजाब पहनने के कारण मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से शिकायत दर्ज कराई. स्कूल अधिकारियों का कहना है कि छात्रा का यह कदम स्कूल में तनाव पैदा करने वाले बाहरी तत्वों के प्रभाव में लिया गया था. अधिकारियों ने यह भी बताया कि घटना के दौरान अन्य छात्राएं भी डर और असुरक्षा की भावना में थीं.
बीजेपी ने सरकार पर बोला हमला
इस पूरे मामले को लेकर केरल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. सुरेंद्रन भी सामने आए. उन्होंने कहा कि धार्मिक कट्टरपंथियों की धमकियों के चलते स्कूल को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और इससे 600 से ज़्यादा छात्र शिक्षा से वंचित हो गए. सुरेंद्रन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार को चरमपंथियों के आगे झुकना बंद करना चाहिए और स्कूल को जल्द से जल्द खोलना चाहिए.