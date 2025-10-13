Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2960420
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

हिजाब पहनकर स्कूल गई लड़की को गेट पर रोका, मच गया बवाल; बंद करना पड़ा स्कूल!

Kochi Hijab Controversy: कोच्चि के पल्लुरुथी स्थित सेंट रीटा स्कूल में एक छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोका गया. इस फैसले के बाद स्कूल में हंगामा मच गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 13, 2025, 09:03 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्म फोटो
प्रतीकात्म फोटो

Kochi Hijab Controversy: केरल के कोच्चि में पल्लुरुथी के सेंट रीटा स्कूल में एक छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोका गया है, जिसके बाद हंगामा मच गया है.  इस घटना के बाद कुछ संगठनों ने स्कूल को धमकियां भी दी हैं, जिसके कारण स्कूल को सुरक्षा कारणों से दो दिन के लिए बंद कर दिया गया.

स्कूल प्रबंधन ने बताया कि स्कूल का अस्थायी बंद होना दूसरे स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था. प्रिंसिपल ने कहा कि यूनिफॉर्म का पालन करना सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है और एक छात्रा को हिजाब पहनने की इजाजत देने से दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका पालन न करने के लिए प्रेरित हो सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रा पिछले चार महीनों से बिना हिजाब के कक्षाओं में आ रही थी और सिर्फ पिछले मंगलवार से उसने हिजाब पहनना शुरू किया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ.

छात्रा के पिता का बड़ा इल्जाम
छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को हिजाब पहनने के कारण मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से शिकायत दर्ज कराई. स्कूल अधिकारियों का कहना है कि छात्रा का यह कदम स्कूल में तनाव पैदा करने वाले बाहरी तत्वों के प्रभाव में लिया गया था. अधिकारियों ने यह भी बताया कि घटना के दौरान अन्य छात्राएं भी डर और असुरक्षा की भावना में थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी ने सरकार पर बोला हमला 
इस पूरे मामले को लेकर केरल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. सुरेंद्रन भी सामने आए. उन्होंने कहा कि धार्मिक कट्टरपंथियों की धमकियों के चलते स्कूल को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और इससे 600 से ज़्यादा छात्र शिक्षा से वंचित हो गए. सुरेंद्रन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार को चरमपंथियों के आगे झुकना बंद करना चाहिए और स्कूल को जल्द से जल्द खोलना चाहिए.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Kochi Hijab Controversy

Trending news

Rajasthan news
मदीना के बाद अजमेर दरगाह में प्रेमानंद महाराज की सेहत लिए मांगी गई दुआ
Sharjeel Imam news
दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम ने बिहार चुनाव लड़ने के लिए मांगी अंतरिम जमानत
prayagraj news
हिंदू से मुस्लिम बने हिदायतुल्लाह पर धर्मांतरण का इल्जाम; लड़कियों से कराता था निकाह
mp news
रफीक की मौत के वक्त पैसे गिनता रहा मालिक; सवाल उठाने पर खेल गया हिन्दू-मुस्लिम कार्ड
Amitabh Thakur on Baghpat Murder Case
Baghpat: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर केस में Ex IPS को नहीं है पुलिस की जांच पर भरोसा
mp news
हिंदूवादी संगठनों का नया इजाद; जबलपुर से अब पेश-ए- खिदमत है 'किन्नर जिहाद'!
AR Rahman
कुरान शरीफ सीखने पर एआर रहमान का तेजी से चढ़ा करियर ग्राफ; किया चौंकाने वाला खुलासा
Donald Trump Israel speech
ट्रंप दे रहे थे भाषण, तभी ‘Genocide’ के नारे से गूंजी इजरायली संसद; 2 MP ने...'
Taliban on Girls Education
महिलाओं की शिक्षा को हमने हराम नहीं बताया; अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी का बड़ा बयान
UP News
SP नेता इरफ़ान सोलंकी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत; ट्रायल कोर्ट के फैसले पर लगी रोक