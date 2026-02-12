बुजुर्ग मुस्लिम को बचाने वाले मोहम्मद दीपक को खुलेआम धमकी, पिंकी चौधरी ने उगला जहर

Kotdwar News: उत्तराखंड के कोटद्वार में एक बुज़ुर्ग मुस्लिम दुकानदार की दुकान पर हमला किया गया और उसे दुकान का नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया. इस घटना के दौरान दीपक रावत नाम का एक आदमी दुकान पर पहुंचा, जिसने खुद को मोहम्मद दीपक बताया और बजरंग दल के खिलाफ विरोध किया और हिंदू संगठन के सभी सदस्यों को भगा दिया. इस घटना के बाद से कोटद्वार चर्चा में है. हिंदू संगठन के सदस्य दीपक के जिम के बाहर हमला करने के इरादे से पहुंचे और गाली-गलौज की. हालांकि, पुलिस के दखल के बाद मामला सुलझ गया. लेकिन, हिंदू संगठन के सदस्य सोशल मीडिया पर दीपक को निशाना बना रहे हैं. इस बीच, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने दीपक के खिलाफ जहर उगला है और खुली धमकी दी है.

पिंकी ने एक वीडियो जारी कर कहा, "दोपहर 3 बजे हम और हिंदू रक्षा दल के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कोटद्वार पहुंच रहे हैं. इस दीपक को मुल्ला बनने का जुनून है. हमारी टीम इसके मुल्लापन का पर्दाफाश करेगी. मोहम्मद दीपक की नकल करने की कोशिश करने पर इसे करारा जवाब दिया जाएगा. सभी ज़िलों से हमारे कार्यकर्ता इसके जिम पहुंचेंगे और इसे इसकी जगह दिखाएंगे. यह मुल्लाओं का साथ देकर हिंदू भाइयों को परेशान कर रहा है और वह भी देवभूमि में."

आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं मोहम्मद दीपक

गौरतलब है कि जिम चलाने वाले दीपक इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. मुस्लिम दुकानदारों को बचाने की वजह से उनका बॉयकॉट किया जा रहा है. उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कुछ लोग हमारे जिम में घुस गए थे. जिससे लोग डर गए और अब उन्होंने जिम आना बंद कर दिया है. दीपक को लोन का EMI और जिम का किराया देना पड़ रहा है. हिंदू संगठन की धमकी के बाद दीपक के जिम में सिर्फ 10 से 15 लोग ही बचे हैं. एक छोटे न्यूज चैनल से बात करते हुए दीपक ने दावा किया था कि पहले उनके जिम में 150 लोग आते थे और इस घटना के बाद लोग नहीं आ रहे हैं.

बेटी नहीं जा पा रही है स्कूल

दीपक ने कहा, "31 जनवरी की घटना के बाद से लोग डर गए हैं. सदस्य डर के मारे जिम नहीं आ रहे हैं." दीपक ने अपनी फाइनेंशियल हालत को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने बताया कि जिम दूसरी मंजिल पर है और उसका किराया 40,000 रुपये प्रति महीना है. यही उनके परिवार की इनकम का एकमात्र सोर्स है. उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने छह महीने पहले घर बनाया था और अभी भी हर महीने 16,000 रुपये की लोन की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं. इस स्ट्रेस का असर उनकी हेल्थ और परिवार पर भी पड़ा है. दीपक ने बताया कि घटना के बाद उनकी हेल्थ खराब हो गई. उनकी बेटी ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया.