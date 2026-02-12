Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3106507
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंबुजुर्ग मुस्लिम को बचाने वाले मोहम्मद दीपक को खुलेआम धमकी, पिंकी चौधरी ने उगला जहर

बुजुर्ग मुस्लिम को बचाने वाले मोहम्मद दीपक को खुलेआम धमकी, पिंकी चौधरी ने उगला जहर

Pinky Chaudhary Threat Mohammed Deepak: कोटद्वार में एक बुज़ुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले मोहम्मद दीपक को धमकियां मिल रही है. इस बीच हिंदू रक्षा दल की अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने दीपक को धमकी दी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 12, 2026, 08:37 AM IST

Trending Photos

बुजुर्ग मुस्लिम को बचाने वाले मोहम्मद दीपक को खुलेआम धमकी, पिंकी चौधरी ने उगला जहर

Kotdwar News: उत्तराखंड के कोटद्वार में एक बुज़ुर्ग मुस्लिम दुकानदार की दुकान पर हमला किया गया और उसे दुकान का नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया. इस घटना के दौरान दीपक रावत नाम का एक आदमी दुकान पर पहुंचा, जिसने खुद को मोहम्मद दीपक बताया और बजरंग दल के खिलाफ विरोध किया और हिंदू संगठन के सभी सदस्यों को भगा दिया. इस घटना के बाद से कोटद्वार चर्चा में है. हिंदू संगठन के सदस्य दीपक के जिम के बाहर हमला करने के इरादे से पहुंचे और गाली-गलौज की. हालांकि, पुलिस के दखल के बाद मामला सुलझ गया. लेकिन, हिंदू संगठन के सदस्य सोशल मीडिया पर दीपक को निशाना बना रहे हैं. इस बीच, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने दीपक के खिलाफ जहर उगला है और खुली धमकी दी है.

पिंकी ने एक वीडियो जारी कर कहा, "दोपहर 3 बजे हम और हिंदू रक्षा दल के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कोटद्वार पहुंच रहे हैं. इस दीपक को मुल्ला बनने का जुनून है. हमारी टीम इसके मुल्लापन का पर्दाफाश करेगी. मोहम्मद दीपक की नकल करने की कोशिश करने पर इसे करारा जवाब दिया जाएगा. सभी ज़िलों से हमारे कार्यकर्ता इसके जिम पहुंचेंगे और इसे इसकी जगह दिखाएंगे. यह मुल्लाओं का साथ देकर हिंदू भाइयों को परेशान कर रहा है और वह भी देवभूमि में."

आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं मोहम्मद दीपक
गौरतलब है कि जिम चलाने वाले दीपक इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. मुस्लिम दुकानदारों को बचाने की वजह से उनका बॉयकॉट किया जा रहा है. उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कुछ लोग हमारे जिम में घुस गए थे. जिससे लोग डर गए और अब उन्होंने जिम आना बंद कर दिया है. दीपक को लोन का EMI और जिम का किराया देना पड़ रहा है. हिंदू संगठन की धमकी के बाद दीपक के जिम में सिर्फ 10 से 15 लोग ही बचे हैं. एक छोटे न्यूज चैनल से बात करते हुए दीपक ने दावा किया था कि पहले उनके जिम में 150 लोग आते थे और इस घटना के बाद लोग नहीं आ रहे हैं.

बेटी नहीं जा पा रही है स्कूल
दीपक ने कहा, "31 जनवरी की घटना के बाद से लोग डर गए हैं. सदस्य डर के मारे जिम नहीं आ रहे हैं." दीपक ने अपनी फाइनेंशियल हालत को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने बताया कि जिम दूसरी मंजिल पर है और उसका किराया 40,000 रुपये प्रति महीना है. यही उनके परिवार की इनकम का एकमात्र सोर्स है. उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने छह महीने पहले घर बनाया था और अभी भी हर महीने 16,000 रुपये की लोन की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं. इस स्ट्रेस का असर उनकी हेल्थ और परिवार पर भी पड़ा है. दीपक ने बताया कि घटना के बाद उनकी हेल्थ खराब हो गई. उनकी बेटी ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

kotdwar newsMohammed DeepakKotdwar shop attack incidentPinky Chaudhary Threat

Trending news

kotdwar news
बुजुर्ग मुस्लिम को बचाने वाले मोहम्मद दीपक को खुलेआम धमकी, पिंकी चौधरी ने उगला जहर
Pakistan News
पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच कराची में फिर चली गोलियां, कई इलाकों में अफरा-तफरी
muslim news
व्हाट्सएप-ईमेल से तलाक का मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने कह दी ये बड़ी बात
muslim news
सऊदी अरब में साजिद ने की आत्महत्या; पत्नी से वीडियो कॉल पर हुई थी नोकझोंक
muslim news
मुस्लिम विरोधी वीडियो मामले में बैकफुट पर BJP, सोशल मीडिया को-कन्वीनर पर की कार्रवाई
Babri Masjid
मुसलमान ही नहीं चाहता एक और 'बाबरी मस्जिद'; अब हुमायू कबीर निकालेंगे ‘बाबरी यात्रा’
muslim news
14 फरवरी को AIMIM मनाएगी 'दारुस्सलाम दिवस'; औरंगाबाद से हैदराबाद तक होगी मेगा रैली
muslim news
मदरसा टीचर के घर पर ED की छापेमारी; पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप
muslim news
बाराबंकी में मजार–मदरसा आमने-सामने; प्रतिबंधित संगठन PFI से संबंधों की होगी जांच
muslim news
KGMU में स्थित मजारों के बचाव में AIMIM; कार्रवाई होने पर दी ये बड़ी चेतावनी!