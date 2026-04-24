Kuwait कमाने गए एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 17 दिन बाद भी लाश के इंतजार में पथरा गई आँखें!

Jammu Kashmir News: भारत से हर साल हजारों लोग रोजगार की तलाश में अपना देश छोड़ विदेश जाते हैं. इसी तरह पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके से भी पांच लोग रोजगार की तलाश में कुवैत गए थे. जम्मू-कश्मीर के बीते 7 अप्रैल को कुवैत में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें जम्मू-कश्मीर के पांच लोगों की मौत हो गई. इन पांचों में चार मृतक एक ही परिवार के हैं. हादसे की खबर मिलने के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

हादसे के बाद से अब तक मृतकों के शव कुवैत से भारत नहीं पहुंच पाए हैं. परिवार वाले अभी तक मृतकों के शव का इंतजार कर रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि परिवार वालों ने अपने घरों के पास कब्रें तक तैयार कर दी हैं, लेकिन अंतिम रस्मों की प्रक्रिया अभी अधूरी है क्योंकि शव अब तक वतन नहीं पहुंच सके हैं.

परिजनों का कहना है कि हमने अपने बच्चों के लिए कब्रें बना रखी हैं, बस इंतज़ार है कि उनके शव आएं, ताकि हम उनके आखिरी कर्म पूरे कर सकें. परिजनों ने कहा कि हर दिन उम्मीद में गुजर रहा है और शवों को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है.

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एक तरफ अपनों को खोने का गम और दूसरी तरफ अंतिम दर्शन तक न कर पाने की पीड़ा, सुरनकोट के इन परिवारों के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब उनके अपनों के शव वतन लौटेंगे और उन्हें अंतिम विदाई दी जा सकेगी.