दिल्ली: नूर भट्ट को कश्मीरी होने की मिली सज़ा! मकान मालकिन ने की मारपीट और कहा 'आतंकी'

नई दिल्ली: मुल्क की राजधानी दिल्ली में एक कश्मीरी खातून के साथ मार पीट का मामला सामने आया है. कालका जी में किरायेदार के तौर पर रहने वाली नूर भट की खातून का इल्जाम है कि मकान मालकिन और उसके साथ एक नामालूम शख्स उसके घर में जबरन दाखिल हुए और उनके साथ बदतमीजी से पेश आए और धक्का मुक्की भी की.

This is her and the man. She threatened me that she will burn my face with the cigarette she was smoking and she told me she would throw me from the balcony pic.twitter.com/cuwTp3963g

— Noor (@noorbhat1998) October 14, 2020