POK के गिलगित-बाल्टिस्तान में भूस्खलन से तबाही, 7 लोगों की गई जान

Pakistan News: पिछले महीने पीओजीबी के स्थानीय नेता गुलबर खान ने बताया था कि मॉनसून से आई बाढ़ में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए. इस बीच बड़ी खबर सामने आई हैं.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:50 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) क्षेत्र में सोमवार को आए भीषण भूस्खलन में सात वॉलंटियर की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए. ये लोग हाल ही में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त नहर को ठीक करने के काम में जुटे हुए थे. अधिकारियों के मुताबिक, घायल सभी लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां आपात सेवाएं सक्रिय कर दी गईं. ये स्वयंसेवक दानयोर नाले की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक आए कीचड़ भरे भूस्खलन ने उन्हें मलबे में दबा दिया.

पुलिस ने बताया कि चार लोगों को गंभीर हालत में मलबे से निकाला गया. पीओजीबी सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फाराक ने बताया कि खोज और बचाव अभियान पूरा हो चुका है. पाकिस्तान में इस बार की मॉनसून बारिश ने भारी तबाही मचाई है. बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. कई लोग लापता हैं और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है.

पिछले महीने पीओजीबी के स्थानीय नेता गुलबर खान ने बताया था कि मॉनसून से आई बाढ़ में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए. इस दौरान 300 घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि 200 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए. करीब 30-40 प्रतिशत पानी की नहरें और 15-20 किलोमीटर सड़कें भी नष्ट हो गईं. उन्होंने कहा था कि बाढ़ का असर सात जिलों में पड़ा, जिससे सड़कें, पानी की नहरें, घर और कृषि भूमि तबाह हो गईं. खान ने स्वीकार किया कि सीमित संसाधनों के कारण वे इस आपदा से निपटने में सक्षम नहीं हैं और उन्होंने पाकिस्तान सरकार से तत्काल सहायता मांगी है.

इनपुट-आईएएनएस

