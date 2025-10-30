'तैयार रहे सेना', इजरायली हमले के बाद भड़के लेबनान के राष्ट्रपति आउन का बड़ा बयान

Israel Lebanon Conflict: इजरायली सैनिकों ने लेबनान के दक्षिण में रेड डाली। इस दौरान गोलीबारी में एक म्युनिसिपल कर्मचारी मारा गया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने सेना को भविष्य में होने वाली घुसपैठ का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा. लेबनानी सरकारी मीडिया ने मारे गए व्यक्ति की पहचान इब्राहिम सलामेह के रूप में की है, जो इजरायल की सीमा के पास एक गांव, ब्लिडा म्युनिसिपैलिटी का कर्मचारी था.

आईडीएफ ने रेड की पुष्टि की और कहा कि वह हिज्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रही थी, जब उसने एक "संदिग्ध" पर गोली चलाई. उसने कहा कि घटना की जांच की जा रही है. लेबनान के सरकारी मीडिया ने कहा कि इजरायली सेना ने "ब्लिडा म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग पर धावा बोल दिया, जहां कर्मचारी इब्राहिम सलामेह सो रहा था और दुश्मन सैनिकों ने उसे मार डाला. जिस कमरे में सलामेह सो रहा था,वहां दीवारों पर गोलियों के निशान थे.

इस हत्या से लेबनान में लेबनानी संप्रभुता के बार-बार उल्लंघन को लेकर व्यापक गुस्सा फैल गया. रेड के कुछ घंटों बाद, इजरायल ने दक्षिण-पश्चिम लेबनान के लाबौनेह में हवाई हमले किए, और बेरूत के ऊपर इजरायली ड्रोन को नीची उड़ान भरते देखा गया. लेबनानी राष्ट्रपति, जोसेफ आउन ने रेड की निंदा की और लेबनानी सेना को लेबनानी क्षेत्र में भविष्य में होने वाली किसी भी घुसपैठ में इजरायली सैनिकों का सामना करने का आदेश दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

एक बयान में, आउन ने सेना को "लेबनानी क्षेत्र और नागरिकों की सुरक्षा के लिए, आजाद दक्षिणी क्षेत्र में किसी भी इजरायली घुसपैठ का सामना करने" का निर्देश दिया. यह घंटों तक चली रेड ऐसे समय हुई जब इजरायल और लेबनान के बीच तनाव बढ़ रहा था, बेरूत में राजनयिक गतिविधियां तेज हो गईं और विदेशी दूत लेबनानी सरकार पर हिज्बुल्लाह को पूरी तरह से निरस्त्र करने का दबाव डाल रहे थे.

इनपुट-आईएएनएस