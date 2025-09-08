'उपराष्ट्रपति चुनाव में होगी INDIA...', मुस्लिम सांसद ने किया बड़ा दावा
'उपराष्ट्रपति चुनाव में होगी INDIA...', मुस्लिम सांसद ने किया बड़ा दावा

Imran Masood on Vice President Election: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति इलेक्शन में कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और इसी कारण एनडीए घबराया हुआ है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:44 PM IST

Imran Masood on Vice President Election: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति इलेक्शन को लेकर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और उनके वोटिंग की तैयारी के कारण एनडीए घबरा गया है. कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम सब वोट डालने के लिए तैयार हैं. हमारी तैयारी का नतीजा है कि एनडीए घबरा गया है. वे लगातार बैठकें कर रहे हैं. 

इससे पहले तो फरमान जारी कर दिया जाता था. इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के अंतरात्मा की आवाज वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अगर सभी सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, तो इंडिया ब्लॉक की जीत सुनिश्चित होगी. 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीजेपी का ध्यान देश की समस्याओं पर नहीं जाता, बल्कि वे केवल राहुल गांधी की गतिविधियों पर सवाल उठाने में व्यस्त रहते हैं.

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के किसान वाले वीडियो पर भाजपा की आपत्ति पर उन्होंने कहा कि वे कोई बड़े उद्योगपति नहीं हैं। वे तो एक मजदूर के बेटे हैं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर की ओर से एसआईआर का समर्थन करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि शशि थरूर को वफादारी दिखानी चाहिए. जिस पार्टी ने उन्हें तीन बार सांसद बनाया और राजनीतिक पहचान दी, वह उनकी वफादारी की हकदार है. यह ठीक नहीं है.

