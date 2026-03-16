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LPG का एक जहाज पहुंचा गुजरात के मुंद्रा पोर्ट; किसी को नहीं पता, किचेन तक की दूरी कब होगी पूरी?

LPG Vessel Shivalik Arrives in India: ईरान-इजराइल जंग की वजह से भारत में एलपीजी संकट गहरा गया. लोगों को सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि सिलेंडर की लाइन में लगे दो लोगों की मौत हो चुकी है. राहत की खबर यह है कि एलपीजी जहाज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा, जिसमें 54 हजार टन गैस है. हालांकि, खपत के हिसाब से यह मात्रा सिर्फ कुछ ही दिन चलेगी.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:11 PM IST

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शिवालिक पहुंचा मुंद्रा पोर्ट
शिवालिक पहुंचा मुंद्रा पोर्ट

LPG Crisis in India: ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर भारत के आम लोगों की रसोई तक पहुंच गया है. कई राज्यों में एलपीजी की भारी किल्लत की वजह से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग गईं और लोगों को सिलेंडर पाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. गैस सिलेंडर के लिए लाइन में दो लोगों के मौत की खबर सामने आई है.  लेकिन इस मुश्किल दौर के बीच अब एक राहत भरी खबर सामने आई है. 

जंग की वजह से समुद्री रास्तों में फंसा भारत का एलपीजी जहाज आखिरकार देश पहुंच गया है, जिससे गैस संकट के कम होने की उम्मीद जताई जा रही है. दरअसल, अमेरिका और इजराइल के जरिये ईरान पर किए गए हमलों के बाद हालात तेजी से बिगड़ गये. मिडिल ईस्ट के कई प्रमुख गैस उत्पादक देशों ने उत्पादन बंद कर दिया. 

ईरान ने भी अमेरिकी-इजरायली हठधर्मिता का मुंहतोड़ जवाब दिया और रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होरमुज को बंद कर दिया. यह वही रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और एलपीजी की सप्लाई होती है. इस समुद्री रास्ते के बंद होने के बाद कई देशों के साथ-साथ भारत के एलपीजी से भरे जहाज भी समुद्र में ही फंस गए थे, जिससे देश में गैस की उपलब्धता पर असर पड़ने लगा.

यह भी पढ़ें: ईरान युद्ध ने बढ़ाई भारत की मुश्किलें, कॉमर्स सेक्रेटरी ने दी ये बड़ी जानकारी

स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर पहल की. भारत के विदेश मंत्रालय और ईरान के विदेश मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई. इस संवाद के बाद ईरान ने भारत के दो जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की इजाजत दे दी. इन जहाजों के नाम शिवालिक और नंदा बताए जा रहे हैं, जो एलपीजी लेकर भारत की ओर रवाना हुए.

इनमें से पहला जहाज शिवालिक अब भारत पहुंच चुका है. यह जहाज गुजरात के मुंद्र पोर्ट पर पहुंचा, जहां से देशभर में गैस की सप्लाई शुरू की जा सकेगी. इस जहाज में करीब 54 हजार टन एलपीजी लदी हुई है. माना जा रहा है कि इस बड़ी खेप के पहुंचने से देश में चल रही गैस की किल्लत काफी हद तक कम हो जाएगी. हालांकि, खपत के हिसाब से यह मात्रा एक दिन में ही खपत हो जाएगा.

राहत वाली खबर यह भी है कि दूसरा जहाज नंदा भी भारत की ओर बढ़ रहा है और उसके आज शाम या अधिकतम कल सुबह तक देश पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. सरकार दावा कर रही है कि इसके पहुंचने से सप्लाई स्थिर होने की उम्मीद है. लेकिन आंकड़ो और औसत खपत के हिसाब यह बहुत कम है. 

भारत में रसोई गैस की खपत लगातार बढ़ रही है. साल 2024‑25 में देश में कुल 31.3 मिलियन टन (MMT) एलपीजी इस्तेमाल किया गया. इसका मतलब है कि औसतन हर महीने लगभग 2.6 से 2.8 मिलियन टन यानी 2,600 से 2,800 हजार टन गैस देशभर में खपत होती है.

इस आंकड़े से यह साफ है कि भारत में एलपीजी की जरूरत बहुत बड़ी है और यह आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि एलपीजी की इतनी बड़ी खपत के चलते देश में सप्लाई और वितरण का सही ढंग से होना बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि 54 हजार टन एलपीजी जहाज की भारत आने वाली खेप, सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही देश के घरेलू और व्यावसायिक इस्तेमाल को पूरा कर सकती है. ऐसे में सरकार को इस पर ज्यादा खुश होने की बजाया मिडिल ईस्ट से परे विकल्प तलाशने होंगे. 

रसोई गैस की कमी की वजह से कई राज्यों में स्थिति चिंताजनक हो गई थी. गैस एजेंसियों और दुकानों के बाहर सुबह से ही लंबी लाइनें देखी जा रही थीं. कई जगहों पर होटल और ढाबे अस्थायी रूप से बंद करने पड़े क्योंकि उनके पास खाना पकाने के लिए गैस उपलब्ध नहीं थी. कुछ इलाकों में सिलेंडर पाने के लिए लोगों को दो दिनों तक इंतजार करना पड़ा. हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि गैस वितरण के दौरान झगड़े और मारपीट की घटनाएं भी सामने आईं. इन हालात को संभालने के लिए कई स्थानों पर पुलिस की तैनाती करनी पड़ी ताकि वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से चल सके.

इसी बीच ईरान की ओर से भारत को लेकर सकारात्मक संदेश भी दिया गया. भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने कहा था कि ईरान भारत को अपना दोस्त मानता है और दोनों देशों के हित एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और ईरान के बीच दोस्ताना ताल्लुकात हैं और इसी भावना के तहत जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने पर विचार किया गया. ईरान की ओर से यह भी कहा गया कि भारत के साथ हमेशा दोस्ताना रूख अपनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: IDF ने खामेनेई के खास विमान पर हमला कर किया नष्ट; ईरान में 200 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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