ईरान जंग से मुश्किल में भारत के मदरसे; भुखमरी में पलायन करने को हो रहे मजबूर

How Iran War Impact Madrasa Students: ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में गैस और तेल की कमी महसूस की जा रही है. इसका असर भारत में पड़ा है लोगों को आसानी से LPG गैस नहीं मिल रही है. वहीं, दूसरी तरफ़ LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने मदरसों के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. अगले हफ़्ते से ज़्यादातर मदरसों में रेगुलर पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद है, जबकि कई इंस्टीट्यूशन्स में क्लासेज़ शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में खर्चों में बढ़ोतरी ने चिंता पैदा कर दी है. मदरसों के अधिकारियों के मुताबिक़, सिलेंडर की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी का सीधा असर उनके बजट पर पड़ रहा है. इन मुश्किलों की वजह से कई मदरसों के बच्चों को मजबूरी में अपने घर जना पड़ रहा है.

खासकर वे मदरसे जो पहले से ही कम रिसोर्सेज़ पर चल रहे हैं, उन्हें अब भारी पैसे के दबाव का सामना करना पड़ सकता है. कई जगहों पर यह भी बताया जा रहा है कि मदरसों को अक्सर LPG सिलेंडर ब्लैक में खरीदने पड़ते हैं, जिनकी कीमत नॉर्मल मार्केट से कहीं ज़्यादा होती है. एडमिनिस्ट्रेटर्स का कहना है कि अगर सिलेंडर की कीमत 4000 रुपये या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो मदरसों के लिए खाने-पीने का इंतज़ाम जारी रखना मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि ज़्यादातर मदरसों में रोज़ाना स्टूडेंट्स के खाने का इंतज़ाम होता था. इसके लिए बड़ी मात्रा में गैस का इस्तेमाल होता है.

खर्च में इस बढ़ोतरी का सीधा असर स्टूडेंट्स की सुविधाओं पर पड़ सकता है. अगर दूसरा इंतज़ाम नहीं किया गया तो या तो खाने की क्वालिटी कम करनी पड़ेगी या फिर डोनेशन पर डिपेंडेंस और बढ़ानी पड़ेगी. मदरसा आलिया अरबिया फतेहपुरी के एक अधिकारी ने बताया कि सिलेंडर 12 मार्च को बुक किया गया था और बिलिंग के साथ पेमेंट भी ऑनलाइन किया गया था, लेकिन अभी तक सिलेंडर डिलीवर नहीं हुआ है, जो एक दिक्कत है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए खाना मदरसे में ही बनता है.

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माता सुंदरी रोड पर मौजूद ओशा गैस एजेंसी को कई बार इस बारे में बताया गया है, लेकिन हालात वैसे ही हैं। उन्होंने कहा कि सिलेंडर ब्लैक में तीन से चार हज़ार में बेचा जा रहा है, जिसे वह अफ़ोर्ड नहीं कर सकते. सोशल एक्टिविस्ट हाजी मुहम्मद असद मियां ने यह भी मांग की है कि मदरसों जैसे वेलफ़ेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बेसिक सुविधाएं, खासकर LPG जैसी ज़रूरी चीज़ों पर खास छूट दी जानी चाहिए, ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपनी एजुकेशनल और वेलफ़ेयर सर्विस जारी रख सकें. ध्यान रहे कि बड़ी संख्या में मदरसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाई और रहने की जगह देते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए इन इंस्टीट्यूशन पर बढ़ता फ़ाइनेंशियल दबाव इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स के भविष्य पर असर डाल सकता है.